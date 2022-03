Siebenbürgischer Liederkranz Nürnberg: Proben in neuen Räumen unter neuem Namen

Am 8. März trafen sich die Sänger und Sängerinnen des ehemaligen Fürther Chörchens nach einer längeren Pause zum ersten Mal im neuen Saal im Haus der Heimat Nürnberg. Der Umzug von Fürth nach Nürnberg veranlasste auch die Namensänderung: Siebenbürgischer Liederkranz Nürnberg. Es gab viel zu besprechen und vor allem das fünfjährige Jubiläum der Chorgemeinschaft zu feiern.

Doris Hutter (sitzend 3. von links), Geschäftsleiterin im HDH, begrüßte die neue Gruppe mit Chorleiterin Angelika Meltzer (Erste rechts, stehend) und feierte gerne mit. Foto: Michael Linder

Anhand einer Powerpoint-Präsentation hielt die Chorleiterin Angelika Meltzer einen Rückblick und weckte bei den Anwesenden viele freudige Erinnerungen. Im Februar 2017 trafen sich die ersten zwölf begeisterten Sängerinnen im Gemeindehaus St. Paul in Fürth, zu denen nach und nach immer mehr dazu stießen. Im Frühjahr 2018 waren es dann schon 25. Im Herbst trauten sich sogar drei Tenöre in die Frauenrunde und die Zahl 30 wurde geknackt. Inzwischen umfasst die Chorgemeinschaft fast 40 Sängerinnen und Sänger. Etliche Ständchen auf runden Geburtstagen, gesellige Sommerfeste in Gärten der Chormitglieder, Mitgestalten von Gottesdiensten, Teilnahme an Kulturveranstaltungen und Auftritte bei HOG-Treffen haben die drei ersten Jahre des Chörchens geprägt. Dann kam Corona. Nach einer zweijährigen Pause versuchen nun die Sänger*innen einen Neustart im umgebauten und erweiterten Haus der Heimat Nürnberg, Imbuschstraße 1.Geprobt wird zweimal im Monat, jeweils Dienstag von 18.00 bis 19.30 Uhr. Alle singbegeisterten Landsleute sind herzlich eingeladen. Notenkenntnisse und Chorerfahrung sind nicht unbedingt nötig. Die Freude am Singen genügt! Die nächsten Termine sind:Nähere Auskünfte erteilt die Chorleiterin: (09 11) 73 56 49.

Angelika Meltzer