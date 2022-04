Führungswechsel in der Kreisgruppe Düsseldorf

Anschließend an den Bildvortrag „Eine Reise durch das Heilige Land“ von Peter Freiherr von Kapri am 7. März 2022 im Düsseldorfer Gerhart- Hauptmann-Haus fand eine Mitgliederversammlung der Kreisgruppe Düsseldorf statt. Als Gast war der Bundes- und Landesvorsitzende Rainer Lehni anwesend.

Nach der Mitgliederversammlung der Kreisgruppe Düsseldorf, von links nach rechts: Bundesvorsitzender Rainer Lehni, Inge Bruss, Peter Freiherr von Kapri, Horst Dengel (Vorsitzender) und Ortwin Lieb. Foto: Edith Höricht-Lieb

Laut Tagesordnung sollte der in der Vorstandssitzung vom 8. September 2021 bestellte kommissarische Vorsitzende von der Mitgliederversammlung bestätigt werden. Der Vorsitzende der Kreisgruppe Ortwin Lieb hatte sein Amt aus Altergründen vor einigen Monaten vorzeitig an den stellvertretenden Vorsitzenden Horst Dengel übergeben, der seither die Kreisgruppe kommissarisch leitete.Die Neuwahl ergab Folgendes: Neuer Vorsitzender der Kreisgruppe Düsseldorf ist Horst Dengel, stellvertretender Vorsitzender Ortwin Lieb. Alle anderen Vorstandsmitglieder behalten ihre Ämter bis zur regulären Wahl 2023. Darüber hinaus wurden Edith Höricht-Lieb und Rita Staedel zu Beiratsmitgliedern gewählt.Anschließend richtete Rainer Lehni einige Worte an die Versammlung. Er berichtete über die wichtigsten Termine des Verbandes in diesem Jahr, über die Mitgliederakquise und Kreisgruppenanalyse sowie über den Siebenbürgischen Kultursommer 2022. Es folgte eine Aussprache innerhalb der Versammlung mit Vorschlägen für die Zukunft.

Ortwin Lieb