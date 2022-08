20. Kronenfest in Lörrach

Endlich wieder feiern. Nach zwei Jahren Pause feierte die Kreisgruppe Lörrach am 25. Juni ihr 20. Kronenfest. Wie vor 20 Jahren wurde das Fest in Hägelberg „Zur Schönen Aussicht“ ausgerichtet, einem sehr gut geeigneten Platz, den der damalige Vorsitzende Dieter Hann gewinnen konnte.

Trachtenträger beim Kronenfest in Lörrach. Foto: Inge Weimer

Bei strahlend blauem Himmel mit Blick auf die Schweizer Alpen begrüßte Horst Sift, der jetzige Vorsitzende, die zahlreichen Gäste. In der Heimat wie auch hier ist das Kronenfest ein sehr beliebtes Fest, das jeweils Ende Juni um den Peter-und-Paul-Tag ausgerichtet wird. Horst Sift hob die besondere Bedeutung des Festes hervor. Er hat in siebenbürgischen Chroniken recherchiert und dabei durchaus Aktuelles gefunden. In einem längeren Gedicht zu einem Kronenfest vor gut 100 Jahren steht etwa zu lesen: „Wir danken Gott, dass er die Saat reifen lassen hat, und bitten, dass er darüber wacht und die Sonnen uns gewogen lacht, dass oft der Regen niederfällt und Frieden einkehrt in die Welt.“ Der Hägelberger Maurice Popp kletterte den Baum hinauf in die Krone und warf zur Freude aller Kinder Süßigkeiten vom Baum herab. Derweil gab Horst Sift weitere Einblicke in das Leben der Siebenbürger Sachsen, zumal viele Einheimische dieses Fest besuchen. Zur Identifikation mit der früheren Heimat und den historischen Bräuchen trage auch die Tracht bei, so Sift. Einige Gäste waren in dieser erschienen. Sie wurde einst zur Konfirmation von den Müttern kunstvoll bestickt und den Kindern geschenkt. Die Pflege der Tradition aus der Heimat sei nicht „Ewiggestriges“, sondern eine Erinnerung an glückliche Zeiten. Man sei zwar längst hier in Deutschland heimisch geworden, habe aber nicht vergessen, dass man sich auch in Siebenbürgen daheim fühlte.Nach dem offiziellen Teil ging es recht fröhlich zu. Das Duo „Sax and Key“ lud bis in die späten Abendstunden zum Tanz ein. Das Verköstigungsangebot, das selbstverständlich „landsmännisch“ ausgelegt war, kam sehr gut an. Da gab es eine deftige Kuttelsuppe, Mici und Salate, den berühmten Baumstriezel und selbst gebackene Torten und Kuchen. Für das gelungene Fest bedankt sich der Vorsitzende bei allen Helfern und Gästen.

Inge Weimer