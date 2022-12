Kreisgruppe Leverkusen: Letztes Treffen des Seniorenkreises

Unsere Kreisgruppe gründete im Jahr 1985 einen Frauenkreis unter der Leitung von Lilli Pelger. Die Treffen fanden jeden ersten und dritten Dienstag im Monat im Haus Ratibor statt. Anfang jedes Jahres erhielten alle Beteiligten den Jahresplan mit den Terminen. Die Frauen gingen sehr gern zu diesen Treffen, denn hier wurden in den Anfangsjahren sehr viele Handarbeiten gefertigt, die bei Grillfesten und Weihnachtsfeiern zum Verkauf angeboten wurden. Vom Erlös wurden zweimal im Jahr Tagesfahrten gemacht, um die neue Heimat besser kennenzulernen.

Letztes Treffen des Seniorenkreises der Kreisgruppe Leverkusen.

Lilli Pelger in ihrer Funktion als Frauen- und Kulturreferentin im Vorstand der Kreisgruppe Leverkusen war für diese Rolle wie geschaffen. Sie war sehr bestrebt, das geistige Leben, den Erhalt unserer sächsischen Kultur und Bräuche auch hier in Deutschland weiterzuführen. Das Singen, Vorlesen, Erzählen, Gedichte schreiben, Zuhören, Ruhe bewahren, uns im Vorstand zu ermutigen, war ihre Leidenschaft. Leider musste sie viel zu früh von uns gehen.Als der Frauenkreis dann von Jahr zu Jahr schrumpfte, haben wir ihn zum Seniorenkreis umbenannt, so dass auch die Männer an den Treffen teilnehmen konnten.Seit März 2020, als die Coronapandemie ausbrach, haben keine Treffen mehr stattgefunden. Nach starken Regenfällen im vergangenen Jahr kamen Wasserschäden im Haus Ratibor dazu, und es dauerte sehr lange, bis die Renovierungsarbeiten abgeschlossen waren. In dieser Zeit sind einige Mitglieder verstorben, andere konnten nicht mehr allein mit dem Bus zum Treffen kommen, waren auf die Kinder angewiesen.Im September dieses Jahres wurde Adele Gross 90 Jahre alt. Diesen Anlass nutzten wir und starteten noch ­einen Versuch, alle verbliebenen Mitglieder des Seniorenkreises zum Kaffeetrinken ins Haus Ratibor einzuladen. Das ist uns auch gelungen, denn am 10. November kamen neun Mitglieder zum gemütlichen Nachmittag. Die Freude war groß, sich nach so langer Zeit wiederzusehen. Die Tische waren gedeckt und alle konnten mit einem Glas Sekt anstoßen und der Jubilarin nachträglich zum Geburtstag alles Gute wünschen. Bei Kaffee und Kuchen saßen wir gemütlich beisammen und jeder hatte viel zu erzählen, was man in den letzten zwei Jahren alles erlebt hatte. Leider kamen alle Beteiligten zu dem Entschluss, aus gesundheitlichen Gründen die Treffen im Haus Ratibor zu beenden. Erinnern möchte ich und großen Dank sagen allen, die den Frauen- und Seniorenkreis geleitet und mitgestaltet haben.

Anneliese Gross