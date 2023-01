Kreisgruppe Rosenheim: Jahresrückblick 2022

Nach zweijähriger Coronapause fanden 2022 erstmals wieder Veranstaltungen unserer Kreisgruppe und Jugendtanzgruppe Rosenheim statt. Wir möchten die Gelegenheit nutzen, das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und über unsere Aktivitäten zu berichten.

Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Rosenheim beim Volkstanzwettbewerb der SJD in Rothenburg ob der Tauber. Foto: Hans-Georg Lurtz

Den Anfang machte die Muttertagsfeier der Kreisgruppe. Der Vorsitzende freute sich, dass trotz der noch vorhandenen Coronabeschränkungen doch 29 Personen seiner Einladung gefolgt waren, um einen Neubeginn nach der Pandemie zu wagen. Bei Kaffee und Kuchen und angeregten Gesprächen ging der Nachmittag viel zu schnell vorbei. Beim Abschied wurde jeder Dame eine Rose als Muttertagsgruß überreicht. Alle gaben ihrer Hoffnung Ausdruck, dass man sich nun doch öfter treffen könne und wolle.Der erste große Auftakt der Jugendtanzgruppe war die Teilnahme am Heimattag in Dinkelsbühl, wo sie trotz Regen am festlichen Trachtenumzug teilnahm. Anschließend begann vor der Schranne die Volkstanzveranstaltung, wo Tanzgruppen aus ganz Deutschland ihr Können unter Beweis stellten. Auch unsere Jugendtanzgruppe nahm daran teil und bestritt mit dem Tanz „Schaulustig“ den ersten Volkstanzauftritt seit der Neugründung im Januar 2020. Es war für alle ein unbeschreibliches Gefühl, am Heimattag teilzunehmen. Alle freuen sich darauf, auch dieses Jahr wieder dabei zu sein.Im Juli durfte unsere Jungendtanzgruppe die Siebenbürger beim „Fest der Nationen“ der evangelischen Kirchengemeinde in Großkarolinenfeld vertreten und den dazugehörigen Gottesdienst mitgestalten. Im Anschluss präsentierten sie der Gemeinde ein paar Volkstänze in wunderschönen Trachten. Dieser Auftritt lag ihnen besonders am Herzen, da die wöchentlichen Tanzproben im evangelischen Pfarrstadl in Großkarolinenfeld stattfinden.Es folgte das jährliche Grillfest der Kreisgruppe im Garten der Erlöserkirche in Rosenheim. Angeboten wurde allerlei Gegrilltes mit Beilage, unter anderem waren die Mici sehr begehrt. Der kulturelle Teil des Festes bestand aus einer Aufführung an Tänzen wie „Schaulustig“ oder „Reklich Med“ durch unsere Jugendtanzgruppe. Am Nachmittag wurde neben Kaffee und Kuchen auch selbstgebackener Baumstriezel angeboten. An dieser Stelle wollen wir allen Helfern, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben, nochmals danken.Nach der Sommerpause folgten weitere Termine, wie die Mitgliederversammlung mit anschließenden Neuwahlen des Vorstandes. Der stellvertretende Landesvorsitzende Harald Lutsch leitete die Wahl. Dieser begrüßte den aktuell verjüngten Vorstand und motivierte vor allem die Jugend zum Weitermachen und Durchhalten. Am letzten Oktoberwochenende war unsere Jugendtanzgruppe zum ersten Mal beim Volkstanzwettbewerb (VTW) der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) in Rothenburg ob der Tauber vertreten. Als die jüngste teilnehmende Gruppe tanzten sie fleißig den diesjährigen Pflichttanz „Schwäbische Tanzfolge“ und als Kürtanz den „Schaulustig.“ Im Anschluss an die Volkstänze feierten sie beim Ball mit der Band „Schlager Taxi“ bis tief in die Nacht. Es war ein unglaubliches Erlebnis, zusammen mit anderen Tanzgruppen Tage voller Spaß und Spannung zu verbringen und neue Kontakte zu knüpfen.Für die ältere Generation in unserer Kreisgruppe wurde ein Seniorennachmittag Anfang November angeboten. Hier konnten sich die Senioren bei Kaffee und Kuchen im Gemeindehaus der Erlöserkirche ausgiebig austauschen und die ehemaligen Chormitglieder wurden gebührend geehrt und verabschiedet.Ein weiterer Höhepunkt des Jahres war der Kathreinenball im Gasthof Höhensteiger in Rosenheim. Dieser begann mit der Begrüßung durch den Kreisgruppenvorsitzenden Volkmar Kraus und der Vorstellung des neuen Vorstands. Anschließend sorgten die „Power Sachsen“ für ordentlich gute Stimmung. Dies wurde von einem schwungvollen Auftritt unserer Jugendtanzgruppe zusammen mit der Gasttanzgruppe aus Geretsried ergänzt. Auch nach dem Auftritt wurde bis zu später Stunde das Tanzbein geschwungen.Eine Woche später war unsere Jugendtanzgruppe zu Gast in Traunreut. Dort haben sie mit ihrem Auftritt zusammen mit den Traunreuter Tanzgruppen erst den kulturellen Nachmittag und im Anschluss den Kathreinenball bereichert. Auch hier wurde mit den „Power Sachsen“ und den fleißigen Tänzern bis spät in die Nacht gefeiert. Am zweiten Adventsonntag fand die erste Veranstaltung der neuen Jugendreferenten statt, die eine Winterwanderung auf die Tregler Alm als Ziel hatte. Bei dieser hatten einige Mitglieder unserer Jugendtanzgruppe und andere Jugendliche die Möglichkeit, sich näher kennenzulernen und sich währenddessen bei winterlichem Wetter sportlich zu betätigen. Auf der Alm angekommen, stärkten sie sich und saßen noch gemütlich zusammen. Sie hatten alle viel Spaß dabei und beschlossen es zu wiederholen.Schlussendlich fand am dritten Advent die Nikolausfeier bei vorweihnachtlicher Stimmung im Gemeindehaus der Erlöserkirche Rosenheim statt. Zusammen wurden Weihnachtslieder gesungen die musikalisch begleitet wurden. Des Weiteren wurden Gedichte von Mitgliedern der Jugendtanzgruppe vorgetragen. Natürlich besuchte uns auch der Nikolaus, der den anwesenden Kindern und Mitgliedern der Jugendtanzgruppe ein kleines Geschenk überreichte. Selbstverständlich durften selbstgebackene Plätzchen und Schnitten sowie Punsch und Glühwein hier nicht fehlen. Am Abend durften alle die köstlichen siebenbürgischen Bratwürste genießen.Abschließend möchte ich noch im Namen des gesamten Vorstands zureinladen. Diese findet amstatt. Weitere Informationen folgen!

Sebastian Fröhlich