Kreisgruppe Schwäbisch Gmünd: Weihnachtsfeier mit Überraschungen

Die erste Überraschung gab es gleich zu Beginn der Weihnachtsfeier, als am 10. Dezember unerwartet viele Landsleute in den Saal des Gasthofes „Hirsch“ in Herlikofen strömten. Deutlich war es zu spüren, wie froh alle waren, nach der pandemiebedingten Pause endlich wieder beisammen sein zu dürfen.

Mitwirkende Kinder bei der Weihnachtsfeier der Kreisgruppe Schwäbisch Gmünd. Foto: Gertrude Molner

Nachdem die Gäste sich an den von unseren Frauen liebevoll geschmückten Tischen niedergelassen hatten, wurden sie vom Vorsitzenden der Kreisgruppe Schwäbisch Gmünd, Matthias Penteker, mit herzlichen Worten begrüßt. Dann las Jutta Caplat eine wahre Geschichte aus dem 1. Weltkrieg vor, wie ein Weihnachtsabend an der Westfront gefeiert wurde – ein eindrucksvolles hochaktuelles Plädoyer für den Frieden. Das folgende Rollenspiel galt den Symbolen der vier Adventskerzen: Glaube, Liebe, Frieden und Hoffnung. Die ersten drei erloschen in den Wirren der heutigen Zeit, aber der vierten, der Hoffnung, gelang es, sie wieder zu entzünden.Danach kamen die Kinder an die Reihe und überraschten nicht nur mit Gedichtvorträgen, sondern auch mit erstaunlichen instrumentalen Darbietungen. Alle wurden mit reichlichem Applaus und mit Geschenken belohnt. Da der Nikolaus angeblich „im Stau steckengeblieben sei“, war überraschenderweise wenigstens sein großer Sack da, dass die Bescherung doch stattfinden konnte. Zu leisen harmonischen Klängen führte die Tanzgruppe unter der Leitung von Albert Terschanski einige schöne Weihnachtstänze vor, die den stimmungsvollen Abschluss der Darbietungen bildeten.Gut gestärkt nach der gemütlichen Kaffeepause, sangen alle zusammen unsere beliebtesten Advents- und Weihnachtslieder, auf der Gitarre von Diethild Maier begleitet. In gelöster Stimmung begannen nun angeregte Gespräche und niemand mehr erwartete eine Überraschung. Aber sie kam – und es war die größte. Albert Terschanski rief alle Kinder zusammen und „gründete“ mit ihnen spontan eine kleine Tanzgruppe. Es war einfach unglaublich, wie rasch die Kinder die anfänglichen Erklärungen zu den Tänzen in Bewegung und Rhythmus umsetzen konnten, als ob sie längst alles eingeübt hätten. Es war nicht festzustellen, wer begeisterter war, die Zuschauer oder die kleinen Tänzerinnen und Tänzer selbst. Vielleicht war es ein Hoffnungsschimmer auf eine neue Kindertanzgruppe. Es wurde ziemlich spät, bis die letzten Gäste sich entschließen konnten, nach Hause zu gehen.Zum Abschluss ein ganz großes Dankeschön an alle, die zum Gelingen dieser unvergesslichen Feier beigetragen haben.

Jutta Caplat