25 Jahre „Siebenbürgische Tanzgruppe Tuttlingen“

Bei den Feierlichkeiten zum 1200-jährigen Jubiläum der Stadt Tuttlingen im Juli 1997 wurde das erste Mal darüber nachgedacht, eine eigene Tanzgruppe zu gründen. Unter den vielen Trachtenträgern beim Festumzug zeigten sich spontan acht Jugendliche bereit, in einer Tanzgruppe mitzumachen.

Die Tanzgruppe Tuttlingen im Mai 2020, jeweils von links nach rechts: vordere Reihe: Gunhild Klees, Gerlinde Becker, Gerlinde Becker, Rosemarie Neubauer, Ramona Martin; hintere Reihe: Erwin Klees, Bruno Becker, Ionut Neubauer, Martin Fiddes, Heinrich Connerth, Josef Knab. Auf dem Bild fehlt Ulrike Tontsch. Foto: Nathalie Becker

Nach anfänglichen Schwierigkeiten gelang es, für den 16. Januar 1998 Ines Grempels, die damalige Leiterin der Jugendtanzgruppe Heilbronn, zusammen mit weiteren Heilbronner Tänzerinnen nach Immendingen ins Soldatenheim „Junge Donau“ zu holen, um die ersten Schritte zu wagen. Zu diesem Treffen waren 16 Jugendliche gekommen, die Interesse für gemeinsames Tanzen zeigten. Gleich bei den ersten Proben merkte man, dass Tanzen nicht gleich Tanzen ist. Doch die Bereitschaft und die Begeisterung waren da und somit wurde die „Siebenbürgische Tanzgruppe Tuttlingen“ gegründet. Es wurde fleißig, einmal wöchentlich, geprobt, man suchte neue Tänzerinnen und Tänzer, um die Truppe zu verstärken.Den ersten Auftritt in der Öffentlichkeit wagte man am 14. März 1998 im Soldatenheim „Junge Donau“ in Immendingen bei der Mitgliederversammlung der Kreisgruppe Tuttlingen. Nach nur zwei Monaten Probe konnten hier mit ziemlich weichen Knien und starkem Lampenfieber zwei Tänze vorgeführt werden, die beim Publikum großen Anklang fanden.Beim Heimattag der Siebenbürger Sachsen 1998 in Dinkelsbühl war die Tanzgruppe auch dabei. Ferner nahm man auch eine Einladung der Tanzgruppe Heilbronn zum Sommerball am 20. Juni 1998 an. Bei der Partnertanzgruppe in Heilbronn führte man auch einen gemeinsamen Tanz auf und verbrachte einen fröhlichen Abend miteinander. Beim Tuttlinger Stadtfest am 27. Juni 1998 nahm das Publikum unsere tänzerischen Darbietungen mit viel Begeisterung auf.1998 folgten weitere Auftritte am Schwarzen Meer, beim Immendinger Schlossfest, beim Siebenbürgischen Abend in Immendingen, als das 15-jährige Bestehen der Kreisgruppe Tuttlingen gefeiert wurde. Im November 1998 schließlich waren die Tuttlinger zu Gast bei der Kreisgruppe Rosenheim.Im Januar 1999 zählte unsere Tanzgruppe 23 Mitglieder. Tanzleiter war Heinz Brandschott. Die Tanzgruppe Tuttlingen nahm in den ersten Jahren, über das Jahr verteilt, zehn bis zwölf Termine wahr: in Tuttlingen und Umgebung, bei Stadt- und Dorffesten, Heimattagen, Veranstaltungen verschiedener Kreisgruppen der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen oder der Heimatsortsgemeinschaften sowie auf Privatveranstaltungen. Anfang des Jahres 2000 legte Heinz Brandschott sein Amt als Tanzleiter aus Zeitgründen ab. Seine Nachfolgerin wurde Gerlinde Becker, die die Tanzgruppe bis heute leitet. Die jährliche Teilnahme am Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl, dem Stadtfest in Tuttlingen und dem Schlossfest in Immendingen gehörten zum Standardprogramm der Tanzgruppe.Gerne erinnern sich die Mitglieder der Tanzgruppe an die Jubiläumsfeier „50 Jahre Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen in Baden-Württemberg“ im Jahr 1999 in Stuttgart, an den Auftritt auf der Landesgartenschau in Singen 2000, an die Teilnahme beim großen Oktoberfestumzug 2002 in München, an die Tanzeinlagen in Rottweil, als 2003 der damalige Bundesvorsitzende Volker Dürr zum „Siebenbürgischen Ritter wider den tierischen Ernst“ gekürt wurde, und zwei Jahre später, 2005, als der baden-württembergische Landesvorsitzende Alfred Mrass zum Ritter gekürt wurde, aber auch an viele andere schöne Auftritte und Ereignisse. Ein Höhepunkt war sicherlich auch die Teilnahme einiger Tanzgruppenmitglieder an dem Internationalen Folklore-Festival im Jahr 2006 in Sao Bernardo do Campo in Brasilien.Doch die anfangs beschriebene Bereitschaft und Begeisterung ließ mit der Zeit nach. Viele kehrten nach der Baby-Pause nicht mehr zurück und bei dem Rest der Truppe war die Motivation gleich null. Die Tanzproben fanden nicht mehr wöchentlich, sondern nur noch vierzehntägig statt. Letztendlich war die Gruppe nicht mehr auftrittsfähig. Guter Rat war teuer. 2010 bot sich die Gelegenheit, sich mit der Volkstanz- und Trachtengruppe des Schwarzwaldvereins Geisingen zusammenzuschließen. Das war, wie sich im Rückblick herausstellt, eine wichtige und richtige Entscheidung. Sie hat das Fortbestehen beider Tanzgruppen erst einmal gesichert. Dank dieser Entscheidung konnte die Siebenbürgische Tanzgruppe Tuttlingen im Jahr 2018 ihr 20-jähriges Jubiläum mit einem zünftigen Oktoberfest feiern. Zu diesem Anlass konnten noch zwei ehemalige Tanzpaare reaktiviert und eine ganz neue Tänzerin zum Mitmachen animiert werden. Mit ihnen zusammen wurde fleißig geprobt, so dass beim Jubiläumsfest am 20. Oktober 2018 ein Auftritt mit sieben siebenbürgischen Tanzpaaren möglich war.Gemeinsam mit den Schwarzwäldern probten wir unbeirrt weiter und führten bei verschiedenen Anlässen unsere gemeinsam erarbeiteten Tänze vor. Sie in ihrer schönen Baaremer Tracht und wir in unserer schönen siebenbürgisch-sächsischen Tracht. Ein schönes Bild von gelebter Integration. Die Geselligkeit kam bei all dem eifrigen Proben nicht zu kurz und wir feierten natürlich auch so manches Fest zusammen. Doch dann kam Corona! Lockdown und Abstandsregelungen brachten landauf, landab das gesamte Vereinsleben zum Erliegen. An Paartanz war nicht mehr zu denken. Das hat fatale Folgen auch für unsere Tanzgruppe. Die Tanzgruppe der Trachtengruppe Geisingen verlor in dieser Zeit ein paar Mitglieder und kann unter diesen Umständen nicht mehr weiter bestehen. Diese Nachricht war nur schwer zu verdauen. Doch getreu dem Motto „jetzt erst recht!“ wagten die noch sechs übrig gebliebenen siebenbürgischen Tanzpaare nach den Sommerferien 2022 einen Neustart.Für die Zukunft wünschen wir uns ein paar neue Tänzerinnen und Tänzer, die genauso gerne Walzer, Polka, Rheinländer und Schottisch tanzen wie wir. Tanzen ist so schön, abwechslungsreich und Balsam für die Seele! Wir treffen uns immer am Montag in den geraden Kalenderwochen von 20.00 bis 22.00 Uhr im Vereinsheim des DLRG in Tuttlingen.

Gerlinde Becker, Tuttlingen