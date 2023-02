Hollywood in Geretsried

Schon Michelangelo war der Meinung: „Für die Gesundheit und ein langes Leben ohne Kummer weiß ich kein besseres Mittel als die Narrheit.“ Also eröffnete die Vorsitzende der Kreisgruppe Bad Tölz – Wolfratshausen, Ursula Meyndt, am 4. Februar unseren Faschingsball in Geretsried mit dem Aufruf „Feiern ist gesund“ und ließ Frohsinn und Heiterkeit in den Saal einziehen.

Kinder-, Schüler- und Jugendtanzgruppe der Kreisgruppe Bad Tölz – Wolfratshausen beim Faschingsball in Geretsried. Fotos: Roland Widmann

Es war überwältigend zu sehen, wie viele Faschingsbegeisterte mit ihren fantasievoll gestalteten Masken die 5. Jahreszeit in die Ratsstuben Geretsried mitgebracht hatten. Wir freuten uns, den Bürgermeister unserer Stadt, Michael Müller, und seine Gattin Daniela als bunte Clowns in der Menge der vielen Masken begrüßen zu dürfen. Schön anzuschauen war auch, dass eine große, als Hochzeitsgesellschaft verkleidete Gruppe aus Rosenheim und viele sehr originell maskierte Gäste aus München den Weg zu uns gefunden hatten.Bei so einem großen Andrang von Masken und dem sehr gut vorbereiteten Programm hatte unsere Kulturfee Iris Maurus alle Hände voll zu tun. In einem glamourösen 30er-Jahre-Kleid, das ihr die Eleganz einer Greta Garbo verlieh, entführte sie uns mit ihrer Moderation in die geheimnisvolle Filmwelt Hollywoods. Den Anfang machte die Kindertanzgruppe mit einem Einblick in den Film „Can’t Stop the Feeling (Trolls)“. 15 kleine bunte Trolle zeigten uns mit ihrem Tanz, wie lebhaft es aussieht, wenn man dieses schöne Gefühl nicht stoppen kann. Doris Ongerth hatte es wieder mal geschafft, die kleinsten Mitglieder unserer Kreisgruppe filmreif zu präsentieren. Danke an sie und alle diejenigen, die auch mit der Gestaltung der Kostüme zu diesem Glanz mit beigetragen haben.Die Spannung stieg, als Iris Maurus die Reise zum nächsten Film ankündigte. Die Schülertanzgruppe entführte die Zuschauer in die Welt einer Horrorkomödie aus den 60ern und zeigte mit ihrem Tanz, wie sich Wednesday, die eigenartige Tochter der Addams Family, mit ihrer kriminellen Energie ihren Stil auf einem Schulball tänzerisch beibehalten hatte. Keine leichte Aufgabe für unsere aus guten Familien stammenden Teenager, die den Tanz unter tosendem Applaus des Publikums mit der von Astrid Schwab gut einstudierten Choreografie oscarreif tanzten.Einen Oscar war auch der Tanz unserer wunderbaren Jugendtanzgruppe wert. Diese knüpfte an den großen Erfolg des nach 36 Jahren fortgesetzten Films „Top Gun“ an und marschierte mit 16 Tänzerinnen und Tänzern in einheitlichen grünen Kampfpilotenanzügen und Pilotenbrillen auf die Tanzfläche. Zu dem Lied „Danger Zone“ zeigten sie ihr Können mit einheitlichen Schrittfolgen und dynamischen Figuren und wurden mit großem Applaus vom Publikum belohnt. Die Jungs der Truppe zeigten vollen Körpereinsatz und hatten sich, passend zum Film aus den 80er Jahren, extra einen als „Grunn“ bekannten Schnauzer wachsen lassen. An dieser Stelle möchte sich die Leitung der Gruppe für die rege Teilnahme der Mitglieder bedanken. Ebenfalls möchte die Tanzgruppe hier die Gelegenheit nutzen und einen Aufruf für neue Mitglieder, die sie auf dieser vielfältigen Reise in die Welt des Tanzes begleiten sollen, starten.Ingo Untch, einer der Kampfpiloten der Tanzgruppe, ist auch Mitglied der Band „TraunSound“ und sorgte mit den anderen Musikern für eine gigantische Stimmung im Saal. Ihr Repertoire umfasst die besten Songs aus allen Musikgenres. Nachdem die besten Gruppen- sowie Individualmasken prämiert worden waren, durfte die Tanzfläche gestürmt werden. Zu besten Schlager-Medleys, rumänischen Balladen bis zu tosenden Hard-Rock-Stücken vermischten sich im Gemenge des närrischen Treibens Nonnen und Mönche, Pfarrer und Teufel, Arzt mit Krankenschwestern und Altersheimgeflohenen, Clowns, Ananas und bunte Bonbons, Koch und Bauarbeiterinnen, Schotten und Wahrsagerinnen, Hochzeitspaare, Hippies, Piraten etc. und besetzten das Parkett bis zur letzten Sperrsekunde.Es war ein gelungenes Fest, das alle gut gelaunten Narren nur ungern verließen. Der Vorstand der Kreisgruppe dankte allen Anwesenden, allen Organisatoren und Helfern, die diesen unvergesslichen Ball gestaltet hatten.

Roland Widmann