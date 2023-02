Kreisgruppe Kirchheim/Teck – Nürtingen: Großartiger Faschingsball

Die fünfte Jahreszeit ist angebrochen, die Faschingszeit. Auch in unserer Jahresplanung ist der Faschingsball ein fester Bestandteil, viele Mitglieder und Freunde freuen sich darauf. Am 28. Januar war es soweit. Die Beutwanghalle in Nürtingen-Neckarhausen wurde schon ab den Morgenstunden von vielen fleißigen Händen hergerichtet, so dass bis 12.00 Uhr alles seinen festen Platz hatte und die Halle im Faschingslook dekoriert war.

Aufmarsch der Kostümierten beim Faschingsball in Nürtingen. Foto: privat

Ab 19.00 Uhr ging es los. Innerhalb von kurzer Zeit waren fast alle vorbereiteten Plätze besetzt. Die Gäste kamen gut gelaunt mit zum Teil ausgefallenen Kostümen. Unser Vorstandsvorsitzender Hans Staedel begrüßte sie herzlich. Zwei Höhepunkte waren vorbereitet. Erstens die Premiere der Musikband „Hot Loferl“ und zweitens der Aufmarsch der Kostümierten mit Auszeichnung der besten Kostüme.Pünktlich um 20.00 Uhr startete die Band mit flotter Tanzmusik und es dauerte nicht lange, bis die Tanzfläche voll war. Beim Klang der Polonaise wurden die Maskierten zum Aufmarsch angefeuert. Es war auch diesmal nicht einfach für die Jury, die besten Kostüme auszusuchen. Der erste Platz ging an die zwei Pärchen der 60er Jahre, der zweite an die Indianerfamilie, der dritte an das Römerpaar und es gab sogar noch einen vierten Platz, der ging an das Flamenco-Paar. Die Kinder wurden auch belohnt und durften sich Geschenke aus dem Geschenkekorb aussuchen. Danach wurde weiter bei bester Laune getanzt und gefeiert bis in die frühen Morgenstunden. Für das leibliche Wohl sorgte wie immer die Metzgerei Hermann aus Esslingen mit ihren siebenbürgischen Spezialitäten.Es war ein schönes Ereignis und wir, der Vorstand, hoffen, dass zumindest ein Teil der Erwartungen der Gäste erfüllt wurde und es in positiver Erinnerung bleiben wird. Wir bedanken uns bei all den fleißigen Helfern für ihre Unterstützung bei den Vorbereitungen. Ohne sie wäre das alles kaum zu bewältigen. Ein großes Danke geht an die Musikband „Hot Loferl“, die ihren ersten Auftritt in Baden-Württemberg mit Bravour bestanden hat. Unserefindet am15.00 Uhr, imBergäckerweg 31, in Nürtingen statt:– musikalisch begleitet vom Shanty-Chor – undDazu laden wir euch alle herzlich ein.

Theresia Hilger