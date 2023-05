7. Mai 2023

Ostermontagsgottesdienst in Stuttgart

„Der Kirchenpelz ist über 100, aber ich bin noch unter 100!“, schmunzelt der Kirchenälteste und Nachbarvater von Stuttgart Mitte, Martin Schuller. Zwei Besucherinnen sind begeistert: „Dies ist ein Gottesdienst, wie wir ihn aus unserer Kindheit in Paderborn kennen!“ Es ist eben ein Gottesdienst mit siebenbürgischer Liturgie, der am Ostermontag in der Pauluskirche in Stuttgart gefeiert wird, und das schon seit gut 25 Jahren.

Der Chor der Kreisgruppe Stuttgart mit Pfarrer Auner, Martin Schuller und Pfarrer Helmschrott. Foto: Berndt Schütz „Er ist erstanden“ singt der Chor der Kreisgruppe Stuttgart unter Ilse Abraham. Der „Gastgeber“, Pfarrer Benjamin Helmschrott, und Pfarrer i.R. Günter Auner aus Siebenbürgen feiern gemeinsam den Gottesdienst mit Abendmahl. „Möge Segen dir blühen!“ singt der Chor im Kanon – und beide Pfarrer segnen die Gemeinde. Vier segnende Hände, das ist schon ein beeindruckender Anblick.



Mit gesegnetem Appetit werden nach dem Gottesdienst Maultaschen mit Kartoffelsalat verzehrt, und die sächsischen Kirchenburgen an den Wänden lauschen vergnügt den munteren Gesprächen im vertrauten Dialekt. Der ist auch Pfarrer Helmschrott vertraut, kennt er doch Hermannstadt aus der Studienzeit. Ob der Chor vielleicht ...? Das lässt der sich nicht zweimal sagen. „Wedder hòt der Frähjòrswängd" klingt es fröhlich durch den Saal. Und das stimmt ja auch. Der Frühjahrswind hat uns Sachsen aus ganz Stuttgart wieder einmal zum Osterfest zusammen geweht. Berndt Schütz

Schlagwörter: Stuttgart, Gottesdienst, Ostern, Brauchtumspflege

