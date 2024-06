16. Juni 2024

Unvergleichlich gut gelungenes Hoffest der Siebenbürger Blasmusik Stuttgart e.V.

Unvergleichlich war zunächst ein Artikel im Reutlinger General-Anzeiger vom 10. Mai, auf den ich leider erst nach dem Fest aufmerksam gemacht wurde, mit folgendem Hinweis: „Das zwölfte Karpatentreffen in Ödenwaldstetten steht an. Am Sonntag ist im Rahmen des Ödenwaldstetter Albtags auch Hoffest bei der Käserei Rauscher. Mit dabei sind rumänischstämmige Karpatendeutsche. … Die Karpaten, die schon früh am Morgen kommen, ihre Siebenbürgen-Flagge hissen und ihre mitgebrachten Gerichte für die Besucher des Hoffestes bereitstellen.“

Blasmusik und Tanz beim Hoffest auf der Alb. Foto: Helmut Biemel Der Artikel ließ zwar inhaltlich viel zu wünschen übrig, aber als Werbung für das Hoffest taugte er allemal. So viele Besucher hatten wir noch nie! Und neugierige Älbler waren auch dabei. Eine Besucherin erkundigte sich, wann denn die rumänischen Karpaten auftreten würden. Nach den klärenden Erläuterungen schien sie über die Tatsache nicht enttäuscht zu sein, dass es doch keinen Auftritt der Karpaten geben würde, und sie fand das Fest trotzdem recht schön. Dieser Meinung waren alle Besucher, mit denen ich ins Gespräch kommen konnte! Und es waren viele! Den Versuch zu zählen, musste ich bald bei einigen Hundert aufgeben. Es werden jährlich mehr! Es könnte heuer auch das hervorragende Wetter dazu beigetragen haben, dass sich so viele von einem Besuch auf der Alb begeistern ließen. Natürlich sind es auch die „mitgebrachten Gerichte“, Grillgut, Baumstriezel, Langosch und selbst gebackener Kuchen, die von eingespielten Teams bereitgestellt und von unserem Publikum geduldig in Schlangen wartend angenommen wurden. Hier darf das vielfältige Angebot an Milchprodukten des Hofladens, der Hohensteiner Hofkäserei, nicht unerwähnt bleiben. Durstlöscher gab es auch genügend, das Ganze umrahmt von den Klängen unseres hauseigenen Orchesters, des Original Karpaten-Express unter der Leitung von Hans-Otto Mantsch. Den kulturellen Beitrag bereicherten heuer das erste Mal unsere „Sing-und-Tanz-Ladies“, die als Background-Chor und Line-Dance-Gruppe auftraten und reichlich Beifall ernteten.



Allen Mitwirkenden, die aktiv zum Gelingen dieses Hoffestes beigetragen haben, möchte ich für ihren Einsatz im Namen des Vorstandes einen herzlichen Dank aussprechen! Der größte Dank gilt der Familie Rauscher, die uns alljährlich ihren Hof für unser Vereinsfest zur Verfügung stellt! Eine für unseren Verein sehr angenehme und erfreuliche Feststellung möchte ich nicht unerwähnt lassen: Die Spendenbereitschaft bei unserem Publikum hat zugenommen! Das möchte ich gern als Anerkennung für unsere Bemühungen um bessere Qualität unserer Darbietungen werten und für die großzügigen Spenden herzlich danken!



Leider ist uns beim Aufbau nicht verraten worden, für welche Gäste die Tische in der Scheune reserviert wurden. Da es nicht ungewöhnlich ist, dass zum Hoffest Gäste, sogar aus der Schweiz, mit dem Bus anreisen, haben wir auch nicht nachgefragt. Umso erfreulicher war dann die Erfahrung beim Abbau, dass es sich um eine Reisegruppe von Landsleuten der Kreisgruppe Crailsheim handelte. Schön, dass Sie da waren! Wir hätten Sie gern persönlich begrüßt, wären wir rechtzeitig in Kenntnis gesetzt worden!



Wer unsere Musik in aller Ruhe in den eigenen vier Wänden genießen möchte oder ein empfehlenswertes Geschenk für einen Blasmusikfreund sucht, kann unsere vier CDs immer noch käuflich erwerben. (Der Preis übersteigt kaum den Wert einer Weinflasche aus dem Aldi!) Infos dazu auf www.karpaten-express.de oder über info[ät]karpaten-express.de Walther Wagner

