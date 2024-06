Fünf neue Flugziele mit Fly Lili

Hermannstadt – Fly Lili, eine neue rumänische Fluggesellschaft mit Hermannstädter Wurzeln, bietet ab dem 20. Juli vom Hermannstädter Internationalen Flughafen aus fünf neue Reiseziele in Deutschland, Italien und Spanien an.

Wie die Hermannstädter Zeitung (HZ) meldet, fliegt die Gesellschaft dann auch Nürnberg, Stuttgart, Milano-Malpensa, Rom-Fiumicino und Barcelona an. Von Kronstadt/Weidenbach aus werden ebenfalls diese Flugziele angeflogen, allerdings kommen noch München, Thessaloniki, Bologna und Istanbul hinzu. Die Fluggesellschaft wurde 2020 vom Mediascher Unternehmer Jürgen Faff gegründet, der in Hermannstadt auch das Lili’s Café und Restaurant betreibt. Fly Lili verfügt derzeit über die Airbus-Flugzeuge A321, A320 und A319. Die Preise beginnen ab 99 Euro pro Flug. Die Fluggesellschaft will nach Aussage von Jürgen Faff auch weiterhin expandieren und zieht als zusätzliche Destinationen Jassy, Klausenburg, Baia Mare und Bukarest in Erwägung.

CS