Vortrag Rudolf Girst in Geretsried: Die Kirche aus dem Dorf geholt

Am 17. April waren über 50 Zuschauer der Kreisgruppe Bad Tölz – Wolfratshausen voller Hoffnung, in einer Präsentation von Rudolf Girst auch ihre Kirche aus der alten Heimat wiederzusehen, erwartungsvoll in die Vereinsstätte Isarau in Geretsried geeilt. Niemand wurde enttäuscht.

Braller – das Dorf liegt im sogenannten Krautwinkel – mit Blick zu den Fogarascher Karpaten. Foto: Rudolf Girst

Treppen - die ehemals evangelische Kirche mit Wehrturm, im Nösnerland nördlich von Bistritz. Drohnenaufnahme: Rudolf Girst

Arkeden - die mächtige Kirchenburg mit zwei Ringmauern liegt bei Schäßburg. Foto: Rudolf Girst

Rudolf Girst nahm alle auf eine Reise durch Siebenbürgen von Broos bis Draas, von Bistritz bis Kronstadt mit und führte uns die auf acht Rundreisen durch 238 Orte mit gekonntem Blick erfassten Kirchenburgen in all ihrer Pracht vor. Auch auf Innenaufnahmen von 105 Kirchen konnte man sich über so manchen Wiederaufbau und guten Zustand einiger Kirchen dankbar erfreuen und aufatmen, aber auch über den Zerfall des einen oder anderen Gotteshauses in manchen Dörfern seufzen und mit Wehmut zurückdenken. Der Siebenbürger Sachse hat seine Leidenschaft zum Fotografieren zum Grundstein für ein Projekt gemacht, in dem er all das, was so mancher von uns nur noch in fernen Erinnerungen mit sich trägt, akribisch in unzählig vielen aussagekräftigen Bildern dokumentiert und für die Nachkommen festhält. Dieses Projekt hat er nun auch mit Drohnenbildern von 27 Ortschaften aus der Vogelperspektive bereichert und bot somit überwältigende, aus normaler Sicht nicht erreichbare Einblicke hinter die Mauern einiger Kirchenburgen. In seinem Vortrag konnte man auch vieles über die Architektur und die Bauarten der in verschiedenen Epochen entstandenen Kirchen und ihrer Türme erfahren.Ehrengast Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch, einer der bedeutendsten siebenbürgisch-sächsischen Historiker und ehemaliger Vorsitzender des Vereins „Siebenbürgisches Kulturzentrum Schloss Horneck e.V.“, stimmte nickend den Schilderungen des Vortragenden zufrieden zu. Im Anschluss dankte Dr. Gündisch Herrn Girst auch für die Spende seiner Bilder, die in den Hotelzimmern auf Schloss Horneck zu sehen sind.Herta Daniel, Ehrenvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, war an diesem Abend auch als Ehrengast anwesend und ebenfalls sichtbar angetan von dem bewegenden Vortrag und den beindruckenden Bildern.Rudolf Girst hat mit seinen beinahe wissenschaftlichen Erkenntnissen und brillanten Bildern, aber auch mit seinen immer wieder auflockernden Anekdoten, die er reichlich von seinen Reisen mitgebracht hat, jeden Zuschauer in seinen Bann ziehen können. Die Kreisgruppenvorsitzende Ursula Meyndt bedankte sich zusammen mit der Kulturreferentin Iris Maurus bei ihm für den lehrreichen Abend, der einigen von uns auch gezeigt hat, wie wenig wir von unserem schönen Siebenbürgen bisher gekannt hatten, und wünschte ihm noch viel Erfolg bei weiteren interessanten Projekten, mit denen er uns bald wieder erfreuen könnte. Unverkennbar stolz waren auch die vielen Jakobsdorfer Freunde und Bekannten, die nicht nur gekommen waren, um ihre Kirchenburg zu sehen, sondern auch den ihnen von seinen vielen Besuchen bei den Großeltern in Jakobsdorf bekannten und geliebten Freund Rudi zu begrüßen.Auf Wunsch von Rudolf Girst geben wir allen Interessierten seine Internetadresse bekannt, unter der fünf Fotoshow-Varianten mit geographischer Anordnung oder mit alphabetischer Sortierung der Bilder sowie ein Videofilm (mp4-Format) mit Chormusik, ein Fotobuch und die Fotos von allen acht Siebenbürgenreisen zu finden sind: http://rgirst.de/sbbg-kirchen.htm (die Google-Suche „rgirst“ liefert diese Adresse auch). Auch der Verfasser wünscht allen viel Spaß beim Stöbern und Anschauen der Bilder.

Roland Widmann