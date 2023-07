Kronenfest der Kreisgruppe Ingolstadt

Die Kreisgruppe feierte ihr Kronenfest am 25. Juni bei hochsommerlichen Temperaturen mit zahlreichen Gästen im Außenbereich der Sportgaststätte Zuchering in Ingolstadt. Die Eröffnung und den musikalischen Rahmen gestaltete die Siebenbürger Banater Blaskapelle Ingolstadt unter der Leitung von Hermann Mattes.

Gruppenbild mit den Ehrengästen sowie den fünf Ingolstädter Tanzgruppen, der Jugendtanzgruppe Geretsried und Siebenbürger Banater Blaskapelle Ingolstadt, die das Kronenfest mitgestalteten. Fotos: Franziska Hienz

Ingrid Mattes (3. von links) als Dank für 17 Jahre als Leiterin von der Jugendtanzgruppe Ingolstadt mit einem Geschenk verabschiedet, von links: Celine Bussner, Jessica Meyndt, Melina Wagner, Melanie Schneider und Julia Schneider.

Die Kulturreferentin und stellvertretende Vorsitzende der Kreisgruppe Ingolstadt, Gerda Knall, begrüßte die Ehrengäste und alle Besucher und hob die starke Jugendtanzgruppe der Kreisgruppe hervor, die bestrebt sei, die Techniken des Kronebindens zu erlernen, um diesen siebenbürgischen Brauch fortzuführen.Zu jedem Kronenfest gehört ein Festgottesdienst, den diesmal Pfarrerin Annette Kuhn hielt, musikalisch begleitet von der Burgberger Singgruppe mit „Wenn ich o Schöpfer deine Macht“ und „Geh unter der Gnade“ sowie der Blaskapelle. Melina Wagner, Vanessa Zeck, Madlen und Debora Mooser sprachen die Fürbitten.Manfred Binder, Vorsitzender der Kreisgruppe, dankte für den Gottesdienst und hieß die Ehrengäste willkommen, zu denen die Bürgermeisterin Ingolstadts Dr. Dorothea Deneke-Stoll, der Landtagsabgeordnete Alfred Grob, Stadträte von Ingolstadt und Vertreter der Landsmannschaften gehörten. Er begrüßte auch Ludwig Seiverth, den Ehrenvorsitzenden der Kreisgruppe, der das Kronenfest bereits 1989 in Ingolstadt eingeführt hatte, die Jugendtanzgruppe Geretsried und die Bundeskinderreferentin Ute Bako aus Augsburg. Er betonte, dass die Kreisgruppe Ingolstadt die Tradition des Kronenfestes mit großer Leidenschaft fortführe und mit der Einbindung der Jugend der Zusammenhalt gefördert werde.Bürgermeisterin Dr. Dorothea Deneke-Stoll betonte, dass dieses Erntebittfest eine Bereicherung des Ingolstädter Festkalenders sei. Sie habe großen Respekt für Bräuche, Traditionen und Trachten, die zur Stärkung der Identität beitragen, und wünschte der Gemeinschaft alles Gute für die Zukunft. Manfred Binder überreichte ihr zum Dank einen Blumenstrauß.Der Landtagsabgeordnete Alfred Grob überbrachte Grüße von der Bayerischen Staatsregierung, besonders von Sozialministerin Ulrike Scharf. Er freue sich, mitfeiern zu können, denn Traditionen geben Halt und Orientierung: „Man muss wissen, wo man herkommt, um zu wissen, wo man hin will.“ Zum Dank für die Gastfreundschaft und Herzlichkeit dieser Gemeinschaft stellte er ein Fass Bier bereit, denn er habe das Gefühl, hier zu Hause bei Freunden zu sein.Der feierliche Teil des Kronenfestes begann mit einem emotionalen Moment: Die Jugendtanzgruppe Ingolstadt überraschte Ingrid Mattes mit einem Abschiedsgeschenk und dankte für ihre Treue und das langjährige Engagement sowie für 17 Jahre als Leiterin der Jugendtanzgruppe.Auf den Höhepunkt des Festes, das Erklimmen des Kronenbaumes, hatten viele gewartet. Altknecht Sascha Schneider schaffte dies mit Leichtigkeit, trug die Kronenpredigt vor und endete mit einem Bonbonregen, bei dem sich die vielen Kinder zum Einsammeln auf der Wiese tummelten. Nach dem Abstieg forderte Sascha seine Schwester Julia zum Ehrentanz unter der Krone auf. Den Tanz unter der Krone eröffnete die Kindertanzgruppe, gefolgt von der Tanzgruppe der Schüler, der Frauen, der Jugend, der Gasttanzgruppe aus Geretsried und der Volkstanzgruppe, dem ein Gemeinschaftstanz aller Tanzgruppen, das Siebenbürgenlied und die Bayernhymne folgten. Das Publikum, darunter viele Banater Landsleute, dankte begeistert mit viel Applaus.Im weiteren Verlauf spielte die Blasmusik bis in die frühen Abendstunden. Dazu wurde viel gesungen und bei guter Laune gefeiert. Das Bewirtungsteam hatte reichlich zu tun mit dem Ausschank der Getränke und der Bereitstellung von Steaksemmeln, Mici und anderen Köstlichkeiten fürs leibliche Wohl. Die Bäckerinnengruppe hatte für ein reiches Kuchenbüfett gesorgt, und ein Baumstriezelverkauf war ebenfalls zugegen.Es war ein schönes Fest, geprägt von siebenbürgischem Brauchtum und Tradition, das großen Anklang fand und dank der vielen helfenden Hände zustande kam. Zu betonen sei hier der Einsatz der Jugendlichen, die sich beim Sammeln der Feldblumen, des Eichenlaubes und dem Kronebinden, angeleitet von Margot Wagner, eingebracht haben. Dem Organisationsteam, der Vorbereitung durch Gerda Knall, den Aktiven, die das Programm gestalteten, und den vielen Helfern sei herzlich gedankt, denn ohne gemeinsames Wirken käme ein Fest dieser Größenordnung nicht zustande. Nur so haben jahrhundertealte Traditionen eine Zukunft.

Marianne Theil