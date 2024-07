Am 30. Juni konnte die Kreisgruppe Heilbronn zum Begegnungsfest mit Kronenfest auf dem Gaffenberg in Heilbronn einladen. Persönliche Begegnungen sind durch nichts zu ersetzen. Deshalb nehmen viele Besucher lange Anfahrtszeiten in Kauf, um Bekannte und Verwandte zu sehen und sich an den Brauchtumsveranstaltungen zu erfreuen.

Die Trachtenträger beim 48. Begegnungsfest auf dem Gaffenberg mit 15. Kronenfest in Heilbronn. Fotos: Jürgen Binder

Der Liederkranz Heilbronn hat den Gottesdienst musikalisch begleitet; im Hintergrund der Posaunenchor CVJM Heilbronn.

Angeführt vom Karpaten-Orchester Heilbronn ist die Jugend zur Krone marschiert.

Altknecht Max Göllner bestieg erfolgreich die Krone in Heilbronn.

Mit seiner Partnerin Alena Welther hat Max Göllner den Tanz unter der Krone eröffnet.

Jürgen Binder eröffnete das Fest. Es begann mit dem Festgottesdienst, zelebriert von Pfarrer i. R. Michael Gross aus München. Der „Posaunenchor Heilbronn CVJM“ unter der Leitung von Pia Benz und unser „Liederkranz der Siebenbürger Sachsen Heilbronn“ unter der Leitung von Melitta Wonner umrahmten den Gottesdienst musikalisch. Das Gottesdienstopfer war dieses Jahr für das Sozialwerk der Siebenbürger Sachsen bestimmt.Ines Wenzel begrüßte die zahlreichen Gäste zum 48. Begegnungsfest. Ein besonders herzlicher Gruß ging an die Ehrengäste, zunächst an den Fraktionsvorsitzenden der CDU im Heilbronner Gemeinderat, Thomas Randecker. Von befreundeten Organisationen und unseren Dachverbänden begrüßte sie den stellvertretenden Vorsitzenden des Forums Ehrenamt und Geschäftsführer der Kulturtafel Heilbronn, Richard Siemiatkowski-Werner, Gründer dieses Festes, mit Gattin, den Vorsitzenden des Kreisverbandes Heilbronn des Bundes der Vertriebenen, Harald Wissmann, mit Gattin, die Geschäftsführerin des Siebenbürgen-Instituts, Dr. Ingrid Schiel, mit Partner, den Vorsitzenden des Siebenbürgischen Kulturzentrums Schloss Horneck und stellvertretenden Landesvorsitzenden unseres Verbandes, Helge Krempels, mit Gattin; des Weiteren unsere ehemalige Vorsitzende Christa Andree sowie die Vorsitzenden anderer Kreisgruppen und die Vertreter der Heimatortsgemeinschaften. Unsere Vorsitzende bedankte sich bei Pfarrer Michael Gross für die Bereitschaft, den Gottesdienst für uns zu halten, beim Posaunenchor und beim Liederkranz für dessen musikalische Umrahmung. Sie bedankte sich bei der Kreisgruppe Rosenheim, die neben der Besichtigung der siebenbürgischen Einrichtungen auf Schloss Horneck gezielt auch unser Fest als Programmpunkt ihrer Reise aufgenommen und mit ihrer Tanzgruppe und weiteren Trachtenträgern am Kronenfest und dem anschließenden Kulturprogramm teilgenommen hat. Ebenfalls grüßte sie und dankte der Jugendtanzgruppe Heidenheim, die als Gastgruppe unserer Jugendtanzgruppe bereits am Vortag bei den Vorbereitungen zum Kronenfest tatkräftig mitgeholfen hat. Ebenfalls dankte Ines Wenzel den Kulturgruppen, die das Fest mit ihren Darbietungen bereichert haben, den Jugendlichen, die das Kronenfest vorbereitet haben, den Eltern der Kindergruppe für ihre Unterstützung, den zahlreichen Kuchenspendern, allen Helfern und dem Organisationsteam.In seinem Grußwort gratulierte Thomas Randecker der Kreisgruppe Heilbronn zu ihrem Erfolg, die Gemeinschaft aufrecht zu erhalten und ihr Brauchtum zu pflegen. Er bedankte sich bei den Siebenbürger Sachsen, die in Heilbronn eine wichtige Stütze der Gesellschaft sind, und überbrachte Grüße von Harry Mergel, dem Oberbürgermeister von Heilbronn.Zum 15. Mal wurde hier in Heilbronn von der Jugend die Krone gebunden und der Stamm aufgestellt. Altknecht Max Göllner hatte die Ehre, in die Krone zu steigen. Aus eigener Kraft kletterte er den glatten Stamm hinauf. In seiner Rede erinnerte er die Gäste daran, dass das Kronenfest eines der ältesten Feste der Siebenbürger Sachsen ist, welches Fruchtbarkeit und Zusammengehörigkeit symbolisiert. Das Fest steht für die Kraft der Gemeinschaft und ihrer Wirkung, ausgehend vom Einzelnen und ausstrahlend auf uns alle. Es ist somit kein Zufall, dass dieser einst weit verbreitete siebenbürgisch-sächsische Brauch in Deutschland wieder auflebt, da er als Bindeglied zwischen den jungen Menschen untereinander, gleichwohl jedoch auch über die Generationsgrenzen hinweg seinen aktuellen Bezug findet.Das Kronenfest wurde zum Beispiel in Seiburg bereits 1289 erwähnt und ist eines der schönsten bäuerlichen Feste. Traditionell wurde es am Johannistag oder zu Peter und Paul von der sächsischen Dorfjugend veranstaltet. Die nachwachsende Generation bekräftigte dadurch ihre Bereitschaft, sich zum Wohle der Gemeinschaft einzusetzen und Verantwortung zu übernehmen. Das Fest fiel in die Zeit der Erntevorbereitungen und brachte die Vorfreude auf eine hoffentlich reiche Ernte zum Ausdruck. Die bunt geschmückte Krone war Sinnbild für die strahlende Sonne, die zur Sommersonnenwende an ihrem höchsten Punkt steht.Dieses Fest reiht sich in einen Reigen wichtiger Jubiläen ein, derer die Siebenbürger Sachsen in diesem Jahr gedenken. Neben dem Andreanum, dem „Goldenen Freibrief“, der vor 800 Jahren die Grundlage für die Einheit im Recht und in der Freiheit unserer Gemeinschaft gelegt hat, gedenken wir in diesem Jahr auch der Flucht und Evakuierung der Sachsen aus Nordsiebenbürgen am Ende des Zweiten Weltkrieges vor 80 Jahren. Im Juni jährte sich die Geburtsstunde unseres Bundesverbandes zum 75. Mal. Mit Vorfreude blicken wir zuman dem in Heilbronn das 75-jährige Jubiläum unserer Landesgruppe Baden-Württemberg gefeiert wird.Der Altknecht warf den Kindern von oben Süßigkeiten zu, übergab nach dem feierlichen Abstieg seiner Tanzpartnerin Alena Welter den Blumenstrauß und eröffnete den Tanz unter der Krone. Es war ein farbenfrohes Bild, als 70 Trachtenpaare, die Siebenbürgisch-Sächsische Kinder- und Jugendgruppe Heilbronn unter der Leitung von Stefanie Fuss und Lara Gaber, die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Heilbronn unter der Leitung von Stefanie Fuss und Michelle Hamrodi, die Siebenbürgische Tanzgruppe Heilbronn unter der Leitung von Vivien Weber, Miriam Martini und Patrick Welther, die Siebenbürgisch-Sächsische Jugendtanzgruppe Heidenheim unter der Leitung von Fabian Knäb, Moritz Wälther, Nadine Schneider und Anita Tasholli und die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Rosenheim unter der Leitung von Fabian Gross, Lukas Schmidt und Sebastian Fröhlich, zu den Klängen des Karpaten-Orchesters Heilbronn unter der Krone tanzten.Auf der Bühne unter dem Festzelt versammelten sich die Tanzgruppen nach dem Kronenfest wieder und führten Volkstänze auf. Die Kindergruppe wurde mit viel Applaus belohnt für die „Topporzer Kreuzpolka“ und den „Putjenter“. Ein schönes Bild ergaben die Jugendtanzgruppen Heilbronn, Heidenheim und Rosenheim und die Siebenbürgische Tanzgruppe Heilbronn, die in ihren wunderschönen Trachten mit der „Solsäter Polka“, dem „Schaulustig“, dem „Dreidans“, dem „Nagelschmied“, dem „Simsalabim“ und dem „Tamseler Dreigespann“ zur kulturellen Umrahmung des Festes beitrugen. Gemeinsam tanzten alle fünf Gruppen zum Abschluss den „Hetlinger Bandritter“. Für gute Unterhaltung sorgte das Karpaten-Orchester, das bis zum Ende des Festes zum Tanz aufspielte.Abschließend möchten wir allen Kulturgruppen, Blumenspendern, den vielen Kuchenspendern, den Organisatoren, den vielen Helfern danken, die zum Gelingen dieses Festes beigetragen haben. Ein großer Dank geht an den Wettergott. Die Witterung war am Sonntag durchwachsen, immer wieder gab es Regenschauer, aber während des Kronenfestes, zwischen 14.00 und 15.00 Uhr, fiel kein Tropfen vom Himmel. Nochmals danke!

Gerlinde Schuller, Neckarsulm