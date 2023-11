Kreisgruppe Mannheim – Heidelberg

Mitte Oktober kamen gut über 50 Landsleute in den Genuss eines einzigartigen Foto-Vortrags „unserer“ Kirchenburgen, erstellt und präsentiert von Rudolf Girst. Die Anwesenden waren tief beeindruckt von der Qualität der gezeigten Aufnahmen und den fundierten Ausführungen des Referenten.

Kirche von Tobsdorf. Foto: Rudolf Girst

Innenansicht der Keisder Kirche. Foto: Rudolf Girst

Begleitet und unterstützt von seiner Ehefrau, war er unterwegs von Broos bis Draas, von Mediasch bis Kronstadt, und hat auf vielen Reisen Aufnahmen von fast allen Kirchenburgen und Kirchen im Laufe von elf Jahren gemacht und somit auch die stattgefundenen Veränderungen dokumentiert: viele positive Beispiele, in denen man die Restaurierungstätigkeiten vieler HOGs erkennt, aber leider auch einige wenige Kirchen, deren Verfall nicht mehr aufzuhalten ist. Dazu zwei Beispiele mit Außenansicht der Kirche von Tobsdorf und einer Innenansicht der Kirche von Keisd.Die von Rudolf Girst aus der Luft gemachten Fotoaufnahmen und Filme der Kirchenburgen und Kirchen, die für Jung und Alt sehenswert sind, stellen eine einzigartige Dokumentation dieser beeindruckenden Bauwerke, die unsere sächsischen Vorfahren hinterlassen haben, dar. Wichtige Ziele waren natürlich die Kirchenburgen, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören, wie Birthälm, Deutsch-Weißkirch, Keisd, Kelling, Tartlau und Wurmloch, jedoch fotografierte er auch der Allgemeinheit weniger bekannte, in Vergessenheit geratene oder auch nicht mehr der evangelischen Glaubensgemeinschaft zugehörende Kirchen in Südsiebenbürgen und dem Nösnerland. Herzlichen Dank für den hervorragenden Foto-Vortrag und für diese herausragende Foto-Dokumentation!

Hans-Holger Rampelt