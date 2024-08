7. August 2024

Tanzgruppe Aschaffenburg beim 95. Volksfestumzug

Vom 14. bis 24. Juni fand das 95. Aschaffenburger Volksfest statt. Dieses ist eine fest verankerte Größe im Jahreslauf, ein alljährlicher geselliger Mittelpunkt der Stadt. An elf ereignisreichen Tagen verwandelte sich der Volksfestplatz in einen Vergnügungspark für Groß und Klein: Karussells, rasante Fahrgeschäfte, herausragender Fahrspaß, süffiges Heylands-Festbier sowie kulinarische Spezialitäten von süß bis herzhaft. Heuer kam noch das Public-Viewing-Angebot zur Fußball-EM im Festzelt und in den Biergärten dazu. Weitere Höhepunkte waren die Großfeuerwerke zu Beginn und am Ende des Volksfestes, der kabarettistische Frühschoppen mit Urban Priol, der Familientag und vieles mehr.

Teilnehmer nach dem Volksfestumzug vor der malerischen Kulisse des Schlosses Johannisburg, dem Wahrzeichen der Stadt Aschaffenburg. Foto: Armin Maurer Auch der traditionelle Festumzug am ersten Volksfest-Samstag, dem 15. Juni, war mit rund 1000 Mitwirkenden und etwa 50 farbenprächtigen Gruppen aus Aschaffenburg und Umgebung ein ganz besonderer Höhepunkt. Dieser wird in Aschaffenburg auch als „Tag der Tracht“ bezeichnet und ist ein ganz besonderer Augen- und Ohrenschmaus für alle Traditionsfreunde vom bayerischen Untermain: Trachten- und Schützenvereine, historische Gruppen, Musikkapellen, Pferdegespanne und Kutschen bildeten dabei eine farbenprächtige Parade. Begleitet von Blasmusik, Fanfaren und Dudelsackklängen zogen die großen und kleinen Zugteilnehmer winkend durch die Straßen Aschaffenburgs. Viele Schaulustige und Traditionsfreunde, darunter auch Landsleute um und aus Aschaffenburg, säumten den Straßenrand, winkten begeistert und bewunderten die Trachten und Uniformen.



Die Zugnummer 6 bildete die Siebenbürgisch-Sächsische Tanzgruppe Aschaffenburg unter der Leitung von Anna Krech und Jürgen Huprich zusammen mit anderen Trachtenträgern der Kreisgruppe. Sie präsentierten Trachten aus der Hermannstädter und Schäßburger Gegend sowie dem Burzenland. Wir hatten heuer Glück, dass der Musikverein Melomania Obernau mit der Zugnummer 8 mit seiner Blasmusik das Marschieren leichter und schöner gestaltete. Anschließend verbrachten alle Teilnehmer einige gemütliche Stunden im Biergarten neben dem großen Festzelt sowie auf dem Gelände.



Der Aschaffenburger Volksfestumzug bietet die Gelegenheit, uns als Siebenbürger Sachsen der Aschaffenburger Bevölkerung vorzustellen und unsere siebenbürgischen Trachten zu präsentieren. Im Namen der Kreisgruppe Aschaffenburg ein herzliches Dankeschön an alle Trachtenträger – es ist schön diese Tradition zu pflegen. Bis hoffentlich nächstes Jahr beim Volksfestumzug! Hanni Franz

Schlagwörter: Aschaffenburg, Volksfest, Trachtenumzug

