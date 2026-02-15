Kreisgruppe Aschaffenburg: Viel Tanz und super Faschingsstimmung

Närrisches Treiben, super Tanzauftritt, tolle Kostüme und bombastische Musik brachten die bunt geschmückte Maintalhalle beim Faschingsball der Kreisgruppe Aschaffenburg zum Beben – und alle Narren und Gäste feierten ausgelassen mit.

Kinder beim Faschingsball der Kreisgruppe Aschaffenburg. Foto: Armin Mauer

Auftritt der Tanzgruppe aus Altenstadt beim Faschingsball der Kreisgruppe Aschaffenburg Foto: Ines Fucker

Die kulturelle Saison der Kreisgruppe wurde auch dieses Jahr mit dem Faschingsball eröffnet. Am 31. Januar konnte unser Vorsitzender Horst Wädt viele bunte Masken sowie Faschingsfreunde von nah und fern in der Festhalle begrüßen, die im Vorfeld von den Vorstandsmitgliedern samt Partnern und Mitgliedern der Tanzgruppe für diesen Anlass geschmückt worden war. Luftballons, Girlanden, Luftschlangen, bunte Servietten im Saal und in der Bar luden buchstäblich zum Faschingfeiern ein.Für eine stets volle Tanzfläche und bombastische Stimmung sorgte die „PS & Co“-Band – mit ihrer Musik verbreiteten die Musiker hammermäßige Tanzlaune. Von Klein bis Groß, von Alt bis Jung tummelten sich alle mit viel Spaß und Ausdauer auf der Tanzfläche und feierten ausgelassen die fünfte Jahreszeit.Nach der ersten größeren Tanzrunde schlängelten sich in einer langen Polonaise die Kleinsten – Prinzessinnen, Prinzen, Clowns, Polizisten, Piraten und viele andere tolle Kindermasken – durch den Saal auf die Tanzfläche. Beim anschließenden „Ententanz“ und dem Lied „Wir haben oben gute Laune und unten gute Laune …“ hatten die Kinder ihren Spaß, freuten sich, als es Luftballons und Bonbons regnete, und sammelten diese fleißig ein. Beim Anblick der vielen schönen Kostüme entschied sich die Jury allen Kindern den ersten Platz zu verleihen.Nach einer zweiten längeren Tanzrunde reihten sich die Gäste um die Tanzfläche voller Erwartung auf den angekündigten Auftritt: Es wurde richtig heiß im Saal, als die 13 Tänzerinnen von „Dance Fire 2.0“ aus Altenstadt unter der Leitung von Chiara Credner in raffinierten Kostümen mit toller Choreographie die Gäste durch verschiedene Wetterkapriolen führten. In Regenjacken mit Regenschirm in der Hand hielten die Tänzerinnen Einzug, um dann zu „Singin‘ in the rain“ mit aufgespannten Regenschirmen zu tanzen; sie wurden jedoch der Regenkleidung und Schirme überdrüssig und zum Vorschein kamen glänzende Kostüme! Rhythmisch, gekonnt, mit faszinierenden Tänzen, Sprüngen, sogar Hebefiguren wechselte die Stimmung von Gewitter mit Blitz und Schauern, Regenbogen bis zuletzt in Sonne – Sommer – Sonnenschein. Es war einfach sensationell – choreografische Ausdrucksstärke, gepaart mit gelebter Begeisterung! Laute Zugaberufe und tosender Beifall waren das Ergebnis. Nach der Zugabe gab es zum Ausmarsch nochmal Sonne satt.Es wurde weiterhin fleißig getanzt, ehe der Aufmarsch der erwachsenen Narren erfolgte. Schade, dass einige tolle Maskenträger schon den Heimweg angetreten hatten. Während die Polonaise über die Tanzfläche zog, hatte die Jury die Qual der Wahl. Die Entscheidung fiel auf folgende Kostüme: 3. Platz für die Tanzgruppe aus Altenstadt, 2. Platz für die Gruppe „Robin Hood“ und der 1. Platz für die „Hippies“. Danach ging das närrische Treiben bis zur Sperrstunde weiter, einige hätten jedoch gern noch länger gefeiert.Vielen Dank an dieser Stelle an alle Maskenträger, ohne die der Faschingsball seine Berechtigung nicht hätte, an die Showtanzgruppe aus Altenstadt für den faszinierenden Auftritt, an das junge Team der Cocktailbar für die erfrischenden Cocktails sowie an die gesamte Helfermannschaft für ihren fantastischen Einsatz!

Hanni Franz

Einladung zum Kulturnachmittag der Kreisgruppe Aschaffenburg

Wir laden alle Landsleute, Freunde und Bekannten für Sonntag, den, 15.00 Uhr, zum Kulturnachmittag unserer Kreisgruppe in den Gemeindesaal St. Konrad, Bussardweg 25, 63741 Aschaffenburg-Strietwald, herzlich ein. Lasst euch von einem abwechslungsreichen Programm überraschen. Für Kaffee und sonstige Getränke ist gesorgt. Wir bitten um Kuchenspenden und freuen uns auf euer Kommen.

Der Vorstand