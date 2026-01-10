Wenn die Kinder ein Krippenspiel aufführen, ist Weihnachten nicht mehr weit …

Festlich geschmückte Tische, Kerzenschein und Tannenduft, aufgeregte Kinder und ein volles Haus – so begann die traditionelle Weihnachtsfeier der Kreisgruppe Aschaffenburg am 6. Dezember 2025 in der Maintalhalle in Mainaschaff. Vorsitzender Horst Wädt begrüßte die zahlreich erschienen Gäste von nah und fern aufs Herzlichste.

Die Kinder nach den Darbietungen bei der Weihnachtsfeier. Foto: Ines Fucker

Und dann war es so weit: Beim gemeinsam gesungenen Lied „Macht hoch die Tür“ hielten die Hauptakteure der Weihnachtsfeier – die Kinder unter der Leitung von Anna Krech, unterstützt von Rose Roth und Heike Weißenbach – Einzug auf die Bühne und sangen „Alle Jahre wieder“. Danach nahmen sie vor der Bühne Platz, wo sie auf ihren jeweiligen Auftritt warteten. Mit viel Begeisterung und schauspielerischem Talent sangen die Kinder und trugen zum Teil lange Texte auswendig vor. Sie ließen mit ihren Gedichten, instrumentalen Beiträgen, ihrem Gesang und Spiel die Botschaft von der Geburt Jesu lebendig werden. Ein liebevoll gefertigtes Bühnenbild und bunte abwechslungsreiche Kostüme zeigten, dass viele helfende Hände am Gelingen der Darbietungen mitgewirkt haben. Kräftig wurde applaudiert, als Anna Krech alle Kinder namentlich vorstellte und ihnen einen Gutschein überreichte.Gerhard Stefani-Figuli an der Orgel sorgte für die musikalische Umrahmung der Feier. Ines Fucker, stellvertretende Kreisgruppenvorsitzende, bedankte sich bei den mitwirkenden Kindern, Anna Krech, Rose Roth und Heike Weißenbach sowie bei allen, die zum guten Gelingen dieser wunderschönen Weihnachtsfeier beigetragen haben! Der anschließende Besuch des Nikolaus‘ stellte für die Kinder den Höhepunkt des Nachmittages dar. Leuchtende Augen blickten ihn erwartungsvoll an und natürlich freuten sie sich über ihre Päckchen. Nicht nur die Kinder hatten Spaß an ihren Geschenken, sondern auch die Erwachsenen, denn bei der Tombola zogen viele ein Gewinnerlos. Die Kinder konnten nach der Aufführung erlöst und ausgelassen im Saal und auf der Bühne spielen oder an Tischen basteln. In gemütlichem Beisammensein, bei Kaffee und mitgebrachtem Kuchen sowie anregenden Gesprächen ging ein sehr besinnlicher und gemütlicher Nachmittag viel zu schnell zu Ende.So konnten wir – die Kreisgruppe Aschaffenburg – auch 2025 an die siebenbürgische Tradition anknüpfen und gemeinsam eine zauberhafte Weihnachtsfeier erleben. Es war ein Fest der Generationen – Jung und Alt im harmonischen Miteinander; einige Familien waren mit mehreren Generationen vertreten! Bedanken möchten wir uns bei den Gästen für ihr Kommen, unseren kleinen Akteuren für die tollen Darbietungen, ihren Eltern und Großeltern, welche die Zeit gefunden haben, die Kinder bzw. Enkelkinder zu den Proben zu begleiten, bei allen Kuchen- und Tombolaspendern sowie bei allen Helfern im Saal, in der Küche und den helfenden Händen im Hintergrund, die zum Gelingen dieses Festes beigetragen haben.Der Vorstand der Kreisgruppe Aschaffenburg wünscht allen Mitgliedern und Freunden ein friedvolles, zufriedenes und erfolgreiches Jahr 2026 in bester Gesundheit!

Hanni Franz

Einladung zum Faschingsball

Einladung zum Kulturnachmittag

Herzliche Einladung ergeht an alle Landsleute, Freunde und Bekannte zum Faschingsball der Kreisgruppe Aschaffenburg für denin die Maintalhalle, Jahnstraße 50, in Mainaschaff. Wir wollen gemeinsam die 5. Jahreszeit feiern und freuen uns auf viele originelle Verkleidungen. Die Tanzgruppe „Dance Fire 2.0“ aus Altenstadt unter der Leitung von Chiara Credner erfreut uns mit einem Showtanz. Einlass 19.00 Uhr – Beginn 20.00 Uhr. Für Faschingsstimmung sorgt die „PS & Co“-Band.Wir laden für Sonntag, den15.00 Uhr, zum Kulturnachmittag unserer Kreisgruppe in den Gemeindesaal St. Konrad in Aschaffenburg-Strietwald ein. Lasst euch von einem abwechslungsreichen Programm überraschen. Für Kaffee und sonstige Getränke ist gesorgt. Wir bitten um Kuchenspenden und freuen uns auf euer Kommen.

Der Vorstand