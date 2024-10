„Heimat gesucht – Heimat gefunden“: Ausstellungseröffnung in Düsseldorf

Der siebenbürgische Ausstellungsherbst in Düsseldorf geht weiter. Vom 14. Oktober bis 14. November wird die Ausstellung „Heimat gesucht – Heimat gefunden – Von Nordsiebenbürgen über Oberösterreich nach Nordrhein-Westfalen“ im Gerhart-Hauptmann-Haus, Bismarckstraße 90, in Düsseldorf gezeigt. Die Ausstellung der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen war bereits bei den diesjährigen Heimattagen in Dinkelsbühl und Wels zu sehen und wurde vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert.

Die Ausstellung „Heimat gesucht – Heimat gefunden“ war beim Heimattag 2024 in Dinkelsbühl gut besucht. Foto: Rainer Lehni

Die Eröffnung der Ausstellung findet am Montag, dem, 18.00 Uhr, im Gerhart-Hauptmann-Haus statt. In die Ausstellung wird der Historiker Horst Göbbel (Nürnberg) mit einem Vortrag zu der Evakuierung der Nordsiebenbürger Sachsen vor 80 Jahren einführen. Damit wird an die Ereignisse vor 80 Jahren erinnert, die den Beginn des Endes der geschlossenen Siedlung der Siebenbürger Sachsen in Siebenbürgen markieren.Die Ausstellung spannt einen historischen Bogen von der Evakuierung und Flucht aus Nordsiebenbürgen über die Zwischenstation Oberösterreich bis zur Ansiedlung in Nordrhein-Westfalen. Zudem wird auf die heutige Situation der Siebenbürger Sachsen in Nordrhein-Westfalen Bezug genommen. Die Landesgruppe Nordrhein-Westfalen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland mit ihren heute 15 aktiven Kreisgruppen wird in Wort und Bild vorgestellt. Das Kulturreferat der Landesgruppe NRW lädt alle Interessierten hierzu herzlich ein.