Landesvorstand NRW tagte in Herten

Turnusmäßig fand die Herbstsitzung des Landesvorstandes der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen am 12. Oktober in Herten im Ruhrgebiet statt. Landesvorsitzender Rainer Lehni konnte im Siebenbürger Haus u.a. den Ehrenvorsitzenden der Landesgruppe NRW, Harald Janesch, den wiedergewählten Vorsitzenden aus Rhein-Ruhr, Erich Hiemesch, und den neugewählten Vorsitzenden aus Dortmund, Heinz-Jürgen Lühr, begrüßen. Karin Roth, Vorsitzende der Kreisgruppe Herten, stellte kurz ihre Kreisgruppe vor. Die Kreisgruppe Herten ist heute die kleinste Kreisgruppe in NRW und hat in diesem Jahr mit einem schönen Fest ihr 70-jähriges Jubiläum gefeiert.

Mitglieder des Landesvorstands und der Kreisgruppe Herten vor dem Siebenbürger Haus. Foto: Uwe Leinesser

In einem Rückblick in Wort und Bild zog der Landesvorsitzende Rainer Lehni ein positives Resümee des Heimattages 2024 in Dinkelsbühl, bei dem die Landesgruppe NRW Mitausrichter war. Dementsprechend waren viele Aktive aus NRW am Pfingstwochenende dabei. Höhepunkt der nordrhein-westfälischen Beiträge war mit Sicherheit das Brauchtumsstück „Et wor emol en reklich Med“, gemeinsam dargeboten von den Kreisgruppen Wiehl-Bielstein und Drabenderhöhe. Auch beim Trachtenzug war man mit mehreren Trachtengruppen gut vertreten. Die Ausstellungen „Heimat gesucht – Heimat gefunden“ der Landesgruppe NRW und „Es war einmal – Siebenbürgische Impressionen“ des Fotografen Manfred Broich wurden erfolgreich im Spitalhof gezeigt.Ausführlich erörtert wurden das Thema Entschädigungszahlungen aus Rumänien und die Möglichkeit, dass Kreisgruppen ab sofort Lebensbescheinigungen für die rumänische Rentenbehörde bestätigen dürfen. Mehrere Kreisgruppen tun das schon oder werden bald einsteigen, um ihren Mitgliedern kostenlos zu helfen. Ein positiver Nebeneffekt für die Kreisgruppen: Ihr Kontakt zu den Mitgliedern wird dadurch gestärkt.Mit Wehmut und einer Portion Trauer beschloss der Landesvorstand die Auflösung der Kreisgruppe Leverkusen zum 31. Dezember 2024. Da hier in den letzten beiden Jahren kein neuer Vorstand gewählt werden konnte und auch keine Lösung in Sicht ist, werden die Mitglieder der Kreisgruppe Leverkusen ab 2025 der Nachbarkreisgruppe Köln angehören.Die Kreisgruppenvorsitzenden berichteten kurz über ihre Tätigkeiten. Außer Herten feierte auch die Kreisgruppe Setterich in diesem Herbst ihr 70-jähriges Bestehen. Mehrere Kronenfeste fanden in NRW statt. Nun stehen in mehreren Kreisgruppen die traditionellen Herbst- und Kathreinenbälle und natürlich die Adventsfeiern an.Als große Gemeinschaftsveranstaltung findet ameinestatt. Für 2025 wird z.B. das Tanzseminar am 8. März in Düsseldorf oder ein blau-rotes Picknick am Rhein im Sommer geplant. Ein Bus der Landesgruppe NRW wird Ende Januar 2025 zum Großen Siebenbürger Ball nach München fahren.Neben den Regularien – wie Annahme des vorläufigen Haushaltsplans 2025 – und dem Besuch in der Siebenbürger Heimatstube von Herten kam der wichtige Austausch untereinander nicht zu kurz. Die nächste Landesvorstandssitzung wird amstattfinden.

RL