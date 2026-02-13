



13. Februar 2026

Einladung zum Volkstanz­seminar in Düsseldorf

Die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD), Landesgruppe NRW, lädt herzlich ein zum Volkstanzseminar für Samstag, den 21. Februar.

Willkommen sind alle interessierten Tanzgruppen sowie weitere Tanzbegeisterte, die gerne neue Tänze kennenlernen möchten. Das Seminar beginnt um 10.30 Uhr (Anreise ist ab 10.00 Uhr möglich) und findet im Kulturhaus Süd (Freizeitstätte Garath), Fritz-Erler-Str. 21, in Düsseldorf statt. Die tänzerische Leitung des Seminars liegt in den Händen der Referenten Winfried Göllner, Rainer Lehni und Ursula Müller. Für Getränke und Verpflegung ist gesorgt, Kuchenspenden werden gerne entgegengenommen.



Parkmöglichkeiten gibt es in ausreichender Anzahl auf dem Gelände der Freizeitstätte und in direkter Umgebung. Für Anreisende mit der Bahn: die Freizeitstätte Garath ist über den S-Bahnhof Garath (S6) erreichbar. Teilnehmerbeitrag: 15 Euro für SJD- und Verbandsmitglieder (bei Vorlage des Mitgliedsausweises) sowie 25 Euro für Nichtmitglieder. Schriftliche Anmeldungen bitte unter der E-Mail: nrw[ät]sjd-siebenbuerger.de.

Schlagwörter: NRW, SJD, Volkstanz, Seminar, Düsseldorf

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.