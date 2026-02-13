



13. Februar 2026

Arbeitsreiches und festliches Wochenende der SJD in München

Die Bundesjugendleitung der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) verbrachte vom 30. Januar bis 1. Februar ein ereignisreiches Wochenende in München. Bereits am Freitagabend reisten die Teilnehmenden an; nach einem zünftigen Abendessen klang der Tag in geselliger Runde im Augustinerkeller gemeinsam mit der Landesjugendleitung Bayern aus.

Die Bundesjugendleitung bei ihrer Sitzung mit Gästen, in der Mitte von links: Heidi Mößner, Manfred Schuller, Natalie Bertleff, Rainer Lehni. Foto: SJD Der Samstag stand ganz im Zeichen der inhaltlichen Arbeit. In der Bundesgeschäftsstelle des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland kam die Bundesjugendleitung zu ihrer Januarsitzung 2026 zusammen. Ein zentraler Punkt der Sitzung war die Planung des Heimattages 2026. Das Zeltplatz-Team machte erneut darauf aufmerksam, dass dringend mehr Helferinnen und Helfer benötigt werden, um den Betrieb weiterhin aufrechterhalten zu können. Zudem wurden die regulären Programmpunkte der SJD besprochen, darunter das Fußball- und Volleyballturnier, „Unser Nachwuchs präsentiert sich“ sowie die Tanzveranstaltung „Aus Tradition und Liebe zum Tanz“. Da die SJD in diesem Jahr 40 Jahre alt wird, ist sie gemeinsam mit dem Sozialwerk Mitausrichter des Heimattages. Ihr könnt euch auf spannende Programmpunkte freuen – beispielsweise die Brauchtumsveranstaltung! Eine weitere Besonderheit ist die Festschrift der SJD.



Wer bekommt in diesem Jahr den Jugendpreis? Bei den Preisverleihungen am Heimattag soll in diesem Jahr wieder der Jugendpreis vergeben werden. Vorschläge für Engagierte, die einen großen Beitrag zur siebenbürgischen Jugendarbeit geleistet haben, dürfen bis 28. Februar per Mail an kontakt[ät]sjd-siebenbuerger.de gesendet werden.



In der Nachbesprechung der Silvesterfreizeit wurde ein Rückblick gezogen und erste Überlegungen für zukünftige Silvesterfreizeiten angestellt. Weitere wichtige Themen waren die Organisation des kommenden Jugendsachentags, der im Rahmen des Specktakels vom 19. bis 21. Juni in Herlikofen bei Schwäbisch Gmünd stattfinden wird, die Nachbesprechung des Tanzgruppenaustauschs sowie die Planung des Föderationsjugendlagers. Die Ideen dazu wurden von den Tanzgruppenleiterinnen und -leitern beim Tanzgruppenaustausch entwickelt. Außerdem wurden kommende Veranstaltungen geplant, darunter ein Kamera-Workshop am 14. Februar in Nürnberg sowie die Skifreizeit vom 13. bis 15. März. Weitere Informationen dazu sind auf der Website www.sjd-siebenbuerger.de zu finden.



Als Gäste nahmen zeitweise Rainer Lehni, Bundesvorsitzender des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, sowie die stellvertretende Bundesvorsitzende Heidi Mößner an der Sitzung teil. Den Abschluss bildete ein kollegialer Austausch mit Manfred Schuller, Bundesobmann des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Österreich, der den österreichischen Verband, ihre kommenden Veranstaltungen und Herausforderungen vorstellte.



Gegen 16.30 Uhr wurde die Sitzung beendet. Nach einem gemeinsamen Gruppenfoto ging es zurück ins Hostel, um sich auf den Abend vorzubereiten. Da am Samstagabend der Große Siebenbürgerball mit TraunSound auf dem Programm stand, bei dem die Bundesjugendleitung in festlicher Abendgarderobe bis in die frühen Morgenstunden tanzte. Die Bundesjugendleitung beim Großen Siebenbürgerball im Hofbräukeller in München. Foto: Bernd Breit Ein besonderer Höhepunkt des Abends war der Auftritt der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugendtanzgruppe Heidenheim, die den Berliner Tempo sowie die Flotte Runde präsentierte. Die Tanzgruppe war eingeladen worden, da sie den Volkstanzwettbewerb 2025 gewonnen hatte.



Schlagwörter: SJD, Bundesjugendleitung, Sitzung, München, Siebenbürgerball

