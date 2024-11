Theatergruppe Sachsenheim feiert zehnjähriges Jubiläum

Der diesjährige Kulturelle Nachmittag der Kreisgruppe Sachsenheim fand am 19. Oktober in der Mehrzweckhalle in Kleinsachsenheim statt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand in diesem Jahr das zehnjährige Jubiläum unserer Theatergruppe. Lange schon vor Programmbeginn hatten sich unsere Gäste in der herbstlich dekorierten Festhalle eingefunden, um bei Kaffee und Kuchen den Nachmittag einzuläuten.

Die Theatergruppe Sachsenheim feierte zehnjähriges Jubiläum. Foto: Eveline Thudt

Der Vorsitzende der Kreisgruppe, Johann Krestel, eröffnete das kulturelle Programm mit einem herbstlichen Gedicht, er begrüßte die Ehrengäste und hieß alle Anwesenden in dem mittlerweile gut besetzten Saal herzlich willkommen. Ebenso stellte er die mitwirkenden Kulturgruppen vor und dankte ihnen für ihr Engagement.Zum Auftakt hatte unser Jugendorchester (SJS) unter der Leitung von Walter Theiss den Marsch „Mein Heimatland“ von Sepp Neumayr gespielt. In der Folge stellten die jungen Musiker und Musikerinnen ihr Können unter Beweis mit weiteren zwei neu einstudierten Polkas, einem Walzer, einem Beguine, dem Evergreen „Hello Mary Lou“ und dem obligatorischen Abschlussmarsch. Die von dem begeisterten Publikum lautstark geforderte Zugabe gab es selbstverständlich in Form einer weiteren flotten Polka obendrauf.Dann öffnete sich der Vorhang für die Jubilare des Nachmittags, die Akteure unserer Theatergruppe, die für ihren Ehrentag etwas ganz Besonderes vorbereitet hatten. Theaterleiterin Christa Gross hatte zu diesem Festtag ein eigenes Theaterstück in Auftrag gegeben, das alle Theaterspieler der gemeinsamen Jahre einschließen sollte. Susanna Riemesch-Wachsmann hatte daraufhin in ihrem Stück „Viur dem Arwen mess emest starwen“ jedem Darsteller seine Rolle wörtlich „auf den Leib“ zugeschnitten. Die gekonnte Umsetzung auf der Bühne zeugt von der Professionalität dieser Theatergruppe, die durchwegs positiven Kritiken nach dem letzten Vorhang unterstreichen dieses allemal. Zum Dank für die langjährige Treue hatte sich die Leiterin Christa Gross eine besondere Preisverleihung ausgedacht. In Anlehnung an das große Hollywood wurde allen Akteuren, aber auch all den unentbehrlichen Helfern hinter den Kulissen ein goldener OSCAR verliehen. Die Preisverleihung führten Lena Bischof und Daniel Andree durch.Nach einer kurzen Umbaupause, in der sich unsere Gäste mit verschiedenen belegten Broten, Würstchen und zahlreichen Getränken stärken konnten oder auch nur Zeit für Gespräche fanden, folgte der zweite Teil des Kulturellen Nachmittags. In Anbetracht des Ende November stattfindenden Festakts zum 75-jährigen Jubiläum unserer Landesgruppe Baden-Württemberg hatte sich unser Singkreis gemeinsam mit dem „Singkreis Kampestweinkel“ aus Bietigheim-Bissingen bereits im Vorfeld zu gemeinsamen Proben getroffen. Unter der Leitung von Andrea Kulin präsentierte die Sängergemeinschaft nun die ersten Früchte ihrer Zusammenarbeit. Abschließend sang man gemeinsam mit dem Publikum „Af deser Ierd“.Strahlende Gesichter erfüllten den Festsaal, als unsere Tanzgruppen dann gemeinsam einmarschierten, allen voraus unsere Kleinsten aus der neu gegründeten Kindertanzgruppe, die sogleich ihren ersten Auftritt hatten. Die Tanzgruppenleiter Hildegard und Helmuth Frank und Ingrid Schuster, die sich in der Jugendarbeit sehr engagieren, haben es geschafft, die Kindertanzgruppe wieder zu aktivieren und würden sich über Neuzugänge sehr freuen, so wie sie unlängst mit großer Freude über einen Zuwachs von acht Tänzern und Tänzerinnen in der Jugendtanzgruppe berichten konnten. Diese erfolgreiche Weiterführung einer schönen Tradition, wie sie unsere Volkstänze darstellen, hat ihre Ursprünge in unserer Erwachsenentanzgruppe, die sich unter der Leitung von Ute Martini-Krempels und Johann Krestel regelmäßig zu Proben trifft, trotz mannigfaltiger weiterer Aufgaben, die ihre Mitglieder in unserer Kreisgruppe zu erfüllen haben.Die gekonnten Tanzvorführungen an diesem Kulturellen Nachmittag, ob als Einzelgruppe oder in gemeinsam aufgeführten Volkstänzen von Jugend- und Erwachsenentanzgruppe, haben einmal mehr überzeugt.Zum Abschluss wurden für langjähriges Mitwirken in der Jugendtanzgruppe Ehrungen ausgesprochen. Geehrt wurden für fünfjährige Mitgliedschaft Juliane Ölschlager, Jule Andree und Timon Baltes und für 15-jährige Mitgliedschaft Marie und Sophie Gösch.Gemeinsam ließ man dann den Abend bei guten Gesprächen und dem einen oder anderen guten Tröpfchen ausklingen. An dieser Stelle möchten wir unseren Dank aussprechen an alle am kulturellen Programm beteiligten Kulturgruppen und deren Leiter, vor allem aber auch an alle, die sich hinter den Kulissen in Technik und Bühne eingebracht haben. Ein herzliches Dankeschön an unsere treue Helfergruppe, die sich unter der Federführung unserer Wirtschaftsreferentin Melitta Krestel in der Küche und beim Auf- und Abbau eingebracht hat, danke für die herrliche Dekoration der Festhalle, danke an alle Kuchenspender und nicht zuletzt danke an unser treues Publikum. Die nächsten Veranstaltungen sind, wie jedes Jahr, die Adventsfeier am ersten Advent im Gemeindehaus und der Weihnachtsmarkt am zweiten Advent auf dem Schlossplatz in Großsachsenheim.

Walter-Andreas Theiss