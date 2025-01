4. Januar 2025

Besinnliche Adventsfeier in Crailsheim

Am Samstag, dem 8. Dezember 2024, fand in Crailsheim die traditionelle Adventsfeier der Kreisgruppe Crailsheim statt. Im festlich dekorierten Saal erstrahlte neben dem klassischen Weihnachtsbaum auch ein festlich geschmückter Lichtert, wie es mancherorts in Siebenbürgen Brauch war.

Die Singgruppe unter der Leitung von Ute Hermann trug mit ausgewählten Weihnachtsliedern zur festlichen Stimmung in Crailsheim bei. Foto: Christa Klein-Bruckner Der Nachmittag begann mit einem gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und einem reichhaltigen Kuchen- und Tortenbüfett, das keine Wünsche offen ließ. Nach den Begrüßungsworten und einem kurzen Jahresrückblick des Vorsitzenden Reinhold Bruckner folgte der besinnliche Teil der Veranstaltung. Die Kinder entzückten das Publikum mit ihren Darbietungen in Form von Gedichten und musikalischen Beiträgen und auch die Singgruppe unter der Leitung von Ute Hermann trug mit ausgewählten Weihnachtsliedern zur festlichen Stimmung bei.



Pfarrer i.R. Bernddieter Schobel hielt eine besinnliche Andacht. Mit seinen nachdenklichen und zugleich hoffnungsvollen Worten erinnerte er die Anwesenden an den wahren Sinn der Adventszeit. Er wies auf die Bedeutung des Zusammenhalts und der Gemeinschaft hin, Werte, die besonders in der Adventszeit eine zentrale Rolle spielen. Auch Reinhold Bruckner betonte in diesem Zusammenhang, dass bei den Siebenbürger Sachsen jeder, der möchte, einen Platz findet.



