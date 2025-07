Erfolgreiche Auftritte der Jugendtanzgruppe Ludwigsburg

Die Jugendtanzgruppe Ludwigsburg hat in den letzten Wochen gleich drei bedeutende Veranstaltungen mit großem Erfolg gemeistert. Beim traditionellen Kelterplatzfest in Eglosheim, einem beliebten Stadtteilfest in Ludwigsburg, begeisterten die jungen Tänzerinnen und Tänzer am 18. Mai das Publikum mit ihrer mitreißenden Darbietung.

Kreisgruppe Ludwigsburg erstmals beim Umzug in Dinkelsbühl Foto: Anita Bierkoch

Jugendtanzgruppe Ludwigsburg in Dinkelsbühl Foto: Doreen Bartesch

Grillfest in Marbach

Besonders stolz ist die Gruppe auf das Debüt von Emily Meister als stellvertretende Leitung der Tanzgruppe. Mit viel Engagement führte sie die Jugendlichen durch den Auftritt und sorgte für eine gelungene Vorstellung.Nur eine Woche später, am 25. Mai, zeigte die Jugendtanzgruppe erneut Präsenz und marschierte zusammen mit Mitgliedern der Kreisgruppe beim Pferdemarkt in Ludwigsburg im traditionellen Umzug auf. Dabei präsentierten sie stolz die Trachten und gaben den Zuschauern Einblicke in das kulturelle Erbe der Siebenbürger. Der Pferdemarktumzug war dieses Jahr ein farbenfrohes Highlight unserer Kreisgruppe und trug dazu bei, die Siebenbürger Sachsen und ihre Traditionen in der Region lebendig zu halten. Das Wetter war uns gewogen, so dass wir einen schönen Umzug genießen durften.Ein besonderes Erlebnis für unsere Kreisgruppe und die Tanzgruppe war die erstmalige Teilnahme am Festumzug des Heimattages der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl. Unsere Tanzgruppe sowie weitere engagierte Mitglieder der Kreisgruppe präsentierten sich mit Stolz und Begeisterung den vielen Zuschauern in Dinkelsbühl. Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Jugendtanzgruppe war die Teilnahme am Festumzug ein würdiger Rahmen, um diesen Fortbestand zu feiern. Am Nachmittag trat die Tanzgruppe vor der Schranne in Dinkelsbühl auf und begeisterte das Publikum mit ihrem Können.Ein herzliches Dankeschön gilt allen Mitwirkenden für ihren Einsatz und insbesondere der Jugendtanzgruppe für ihr Engagement und die gelungene Repräsentation unserer Kreisgruppe.Die Kreisgruppe Ludwigsburg lädt herzlich zum alljährlichen Grillfest ein, das am Sonntag, den, ab 11.00 Uhr auf dem Galgen in Marbach stattfindet. Eingeladen sind alle Mitglieder, deren Freunde und Bekannte – wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen! Mici, Brot und Getränke werden zum Verkauf angeboten. Bei schlechtem Wetter feiern wir in der Scheune.

Astrid Rheiner