Gemeinschaft feiern, Tradition leben – Kronenfest in Unterschleißheim

Gemäß dem Motto „Aufstehen, Krone richten, weiterfeiern“ lud die Kreisgruppe München mit den Nachbarschaften Lohhof und Garching am 29. Juni zum Kronenfest nach Unterschleißheim ein. Bei strahlendem Sonnenschein und hohen Temperaturen versammelten sich Jung und Alt in der Sportgaststätte „Zum Mooser“, um das traditionelle Erntebittfest zum Peter-und-Paulstag zu feiern.

Trachtenträger und Ehrengäste Christoph Böck (Bürgermeister Unterschleißheim), Heidi Mößner (Vorsitzende der Kreisgruppe München) und Manfred Binder (Landesvorsitzender Bayern) unter dem Kronenbaum in Unterschleißheim. Foto: Thomas Müller

Kronenbesteiger David Zeck auf dem Weg nach ganz oben. Foto: Sofia Zeck

Krone richten mit Jung und Alt der Kreisgruppe München, Jugendtanzgruppe, Nachbarschaft Garching und Lohhof. Foto: Martina Schorsten

Den feierlichen Auftakt bildete eine Andacht mit Pfarrerin Melitta Müller-Hansen. In ihrer Predigt erinnerte sie daran, dass „Gott loben nicht unsere erste Natur ist, doch im Lob liegt eine große Kraft, die uns das Leben wertschätzen und widerstehen lässt gegen alles, was zerstört“. Dieses Lob übersteige den Alltag und öffne das Herz für Freude, Dankbarkeit und Gemeinschaft.Danach zogen die Tanzgruppen ein, begleitet von der Original Siebenbürger Blaskapelle München. Als besondere Gäste bereicherten die Tanzgruppe der Banater Schwaben, der Bürgermeister von Unterschleißheim, Christoph Böck, und der Vorsitzende des Landesverbandes Bayern, Manfred Binder, das Fest. Einen Augenschmaus stellte die vereinte Kindertanzgruppe München und Lohhof mit 24 motivierten Tänzerinnen und Tänzern dar. Die herzige Performance der Kleinen wurde durch die kunterbunten europäischen Volkstänze der Siebenbürgischen Jugendtanzgruppe München, der Tanzgruppe München und der Tanzgruppe der Nachbarschaft Lohhof hervorragend ergänzt.Ein Höhepunkt war das Besteigen des geschmückten Kronenbaums durch David Zeck – zur Freude der Kinder regnete es dabei Bonbons vom Himmel. Auch kulinarisch wurde einiges geboten: Mici (von Norbert Lederer und gegrillt vom Team der Sportgaststätte), Baumstriezel der Nachbarschaft Lohhof und gekühlte Getränke rundeten das Fest ab.Ein großes Dankeschön geht an alle Helferinnen und Helfer, an alle Spenderinnen und Spender, an das Wirtsehepaar der Sportgaststätte „Zum Mooser“ sowie an das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen, das das Kronenfest aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert hat. Wir freuen uns schon jetzt auf nächstes Jahr!

Beate Fleps Hienz