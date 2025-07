Wunderbares Baumstriezelfest in Heilbronn

Nach einem Jahr Pause konnte die Kreisgruppe Heilbronn endlich wieder zum Baumstriezelfest einladen. Das Fest fand im Haus der Siebenbürger Sachsen in der Sinsheimer Straße in Heilbronn-Böckingen statt.

Dank der unermüdlichen Arbeit von fast 70 Helfern konnten die Baumstriezel gebacken werden. Aus 190 kg Mehl, 380 Eiern und vielen guten Zutaten wurden fast 400 kg Teig hergestellt, in Portionen geteilt, auf die Hölzer gerollt, gebuttert, gezuckert und die Baumstriezel gebacken. Fotos: Jürgen Binder

Seit 1985 feiert die Kreisgruppe Heilbronn traditionell an Christi Himmelfahrt das Baumstriezelfest, das der damalige Diakon Richard Siemiatkowski-Werner ins Leben gerufen hat.

Der Gottesdienst wurde in der Auferstehungskirche in der Sonnenbergstraße gefeiert. Pfarrerin Stefanie C. Siegel begrüßte die Gottesdienstbesucher, den „Liederkranz der Siebenbürger Sachsen Heilbronn“ unter der Leitung von Melitta Wonner und die Trachtengruppe, bestehend aus Frau Heilmann, Lara Gaber und Isabel Simonis. Mit dem Lied „Dass die Sonne“ dankte der Chor im Namen aller für diesen herrlichen Morgen und für diesen guten Tag. Pfarrerin Siegel verband das Christi Himmelfahrt mit dem Begriff Heimat. „Heimat“. Einige wissen genau, wo oder was ihre Heimat ist. Für andere ist Heimat weniger ein Ort als vielmehr ein Gefühl oder ein bestimmter Mensch. Für Frau Heilmann ist Heimat ihr Glaube, die Kultur, die Bräuche, die Tracht, die Gemeinschaft. In der Dialogpredigt auf Stefanies Frage „Wo ist Gott beheimatet?“ antwortet Roman: „Hier auf Erden haben wir eine Heimat oder sogar mehrere und bei Gott. Diese Heimaten müssen nicht getrennt sein. Sie können sogar in eins fallen.“ „Wir Menschen können nicht nur an Orten beheimatet sein, sondern auch im Glauben.“ Zum Abschluss sang der Chor einfühlsam „Vergiss nicht zu danken“. Auch an dieser Stelle einen herzlichen Dank an Pfarrerin Siegel für die Gestaltung dieses festlichen Gottesdienstes, für die aufschlussreiche Dialogpredigt.Nach dem Gottesdienst erfreuten sich die Gäste auf der Wiese neben dem Haus unter großen Zelten an einem reichhaltigen Angebot an Speisen und Getränken. Baumstriezel, Creme-Schnitten, siebenbürgische Bratwurst, Mici fanden bei den Besuchern großen Anklang. Dank der unermüdlichen Arbeit von fast 70 Helfern konnten die von allen Gästen begehrten Baumstriezel gebacken werden. Aus 190 kg Mehl, 380 Eiern und vielen guten Zutaten wurden fast 400 kg Teig hergestellt, in Portionen geteilt, auf die Hölzer gerollt, gebuttert, gezuckert und die Baumstriezel gebacken. Der Duft zog den ganzen Tag durchs Haus.Zur Tradition geworden ist die Kinderbackstube. Mit großem Eifer, großer Begeisterung und vielen Helfern wurden hier auf kleinen Hölzern und kleinen Backöfen Baumstriezel gebacken. Im Laufe des Tages konnten fleißige, sehr motivierte Kinder zwischen zwei und vierzehn Jahren ihren eigenen Baumstriezel backen und natürlich gleich essen. „So gut haben die Creme-Schnitten noch nie geschmeckt“, war die Meinung vieler Gäste. Viele Bleche Creme-Schnitten hatte das Team um Christa Andree vorbereitet und die Nachfrage war groß. Auch bei der Essensausgabe und am Getränkewagen war der Andrang riesig.Die Schminkecke fanden die Kinder toll. Unermüdlich wurden Spinnen, Blumen, Schmetterlinge auf strahlende Kindergesichter gemalt.Das Karpaten Orchester unter der Leitung von Helmut Haner sorgte für gute Stimmung und spielte zum Tanz auf. Die Gesangseinlagen von Melitta Wonner und Daniel Schuster bereicherten das Fest.Das Baumstriezelfest war ein Fest der Begegnung und des Wiedersehens zwischen Landsleuten aus Heilbronn und ganz Baden-Württemberg. Gäste aus Esslingen und Mannheim scheuten die lange Anreise nicht, um Freude zu treffen. Wir danken den 121 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die für einen reibungslosen Ablauf des Festes gesorgt haben. Wir danken dem Organisationsteam, das dieses Fest perfekt geplant und umgesetzt hat.

Gerlinde Schuller