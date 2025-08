Kreisverband Nürnberg: Siebenbürgische Heimatrunde unter neuer Leitung

Wolfgang Binder kann auf zehn fruchtbare Jahre zurückblicken. 2015 übernahm er die Seniorengruppe „Siebenbürgische Heimatrunde“, die sich regelmäßig im Haus der Heimat Nürnberg trifft, von seiner Vorgängerin Grete Schuster. Stets zuverlässig und einfühlsam überraschte und bereicherte er die Treffen mit historischen und anspruchsvollen Beiträgen.

Leitungswechsel, von links nach rechts: Hermine Schuller-Bögelein, Ilse Schuster, Eva und Wolfgang Binder. Foto: Hannelore Schneider

Bei schönstem Sommerwetter kamen die Seniorinnen und Senioren der Heimatrunde am 24. Juni zu ihrem gewohnten Treffen ins Haus der Heimat. Die einladende, herzliche Atmosphäre regte zum lockeren Austausch der Erlebnisberichte zwischen den Gästen und den Mitgliedern an, und einige Geburtstage waren nachzufeiern. An diesem Tag hatte Wolfgang Binder den Film „BALADA“ und eine bewegte Rhapsodie aus der Bukowina für seine Gruppe vorbereitet, die uns mit der Musik von Ciprian Porumbescu wehmütig die Schönheit und Vergänglichkeit der Bergregion nahebrachte.So eingestimmt erklärte uns Wolfgang Binder seine Entscheidung, die aktive Arbeit abzugeben – im Vertrauen auf die Kontinuität der Mitarbeit jedes einzelnen der Gruppe unter der Leitung von Hermine Schuller-Bögelein, die bereits seit sechs Jahren die Gruppe mit ihrem Akkordeon und guter Laune in Stimmung bringt. Unseren Respekt und große Dankbarkeit für die zehn Jahre Einsatz für die Seniorinnen und Senioren der Heimatrunde im Haus der Heimat von Wolfgang und Eva Binder brachten wir mit einem schönen Blumenpräsent zum Ausdruck, auch in der Gewissheit, mit ihnen verbunden zu bleiben. Im Lichte der Osterkerze, die Hermine Schuller-Bögelein für alle anzündete, schloss sich die Feier der Geburtstagskinder an mit Kaffee, Hanklich, Anni Bägendorfers selbst gebackener Doboschtorte, Marillenlikör und Apfelsaftschorle. Blumenübergaben und gemeinsamer Gesang rundeten das schöne Treffen ab.

Angelika Ludwiger