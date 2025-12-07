



7. Dezember 2025

Gottesdienst der Landesgruppe Baden-Württemberg in Schorndorf

„Da Jesus gefragt wurde von den Pharisäern: Wann kommt das Reich Gottes? Antwortete er ihnen und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden, man wird auch nicht sagen: Siehe, hier! Oder da ist es! Denn sehet, das Reich Gottes ist inwendig in euch.“ Lk 17,20-21

Pfarrer Dr. Rolf Binder hielt eine zu Herzen gehende Predigt in Schorndorf. Foto: Helmut Biemel Am 9. November fand der traditionelle Gottesdienst nach siebenbürgischer Gottesdienstordnung in der Evangelischen Versöhnungskirche in Schorndorf statt, zu dem die Landesgruppe Baden-Württemberg eingeladen hatte. Gestaltet und vorbereitet wurde der Gottesdienst von Pfarrer i.R. Dr. Rolf Binder, vormals Pfarrer in Bodendorf und Arbegen sowie jährlicher Vertretungsdienst im Kirchenbezirk Schäßburg, der aus Neuenstadt am Kocher angereist war. Am Flügel saß die langjährige Organistin Grete Schuller aus Galt. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst von den Vereinigten Siebenbürger Blaskapellen aus Baden-Württemberg unter der Leitung von Hans-Otto Mantsch.



Bald waren alle Plätze besetzt und die Blaskapelle läutete den Festgottesdienst mit dem Choral „God of Our Fathers“ ein. Durch ihre eindrucksvollen Klänge und die vertraute Liturgie fühlte man sich nicht nur mit Gott vereint, sondern auch in heimatlicher Gemeinschaft. Pfarrer i.R. Dr. Rolf Binder führte in seiner zu Herzen gehenden Predigt aus, dass das Reich Gottes nicht – wie die Pharisäer erwarteten – mit Krachen und Tosen, Vernichtung aller bösen Menschen durch Feuer und Schwefelregen und Errettung der Guten in der Arche Noah kommen werde. Mit guten Werken nach dem Gesetz, das heißt mit „äußerlichen Gebärden“ hat niemand einen Einfluss auf Gottes Reich. Aus Jesu erster Predigt nach der Taufe im Jordan haben die Evangelisten den Kernsatz aufgeschrieben: „Tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbei gekommen“. In der altdeutschen Sprache heißt „tut Buße“ so viel wie „verbessert euch“, verbessert eure Gedanken, aber genauer übersetzt wäre „Erkennt es!“ Was ist denn ein Reich? Nicht ein Staat, ein Land, im Begriff wie Frankreich und Österreich!? Das Reich Gottes ist allerdings ein anderes Land als ein Land dieser Erde, ein Reich, das nicht von dieser Welt ist. Aber es ist ein Reich mit einer königlichen Regierung und einer himmlischen Heerschar und es ist unsichtbare und zugleich sichtbare Wirklichkeit. Wir sind Gottes Werk als kirchliche Gemeinschaft und Einwohner des Himmelreiches, „Bürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen“ (Epherserbrief 2). Link zum Video Siebenbürgischer Gottesdienst mit Pfarrer Rolf Binder in der Evangelischen Versöhnungskirche in Schorndorf Die Vereinigte Blaskapellen Baden-Württemberg bot ein Konzert in Schorndorf. Foto: Grete Schuller Anschließend gab es wetterbedingt ein Konzert der Vereinigten Kapellen in der Kirche, das den Anwesenden viel Freude bereitete. Bei Kaffee und Kuchen der Kreisgruppe Schorndorf sowie bereichernden Gesprächen klang der Vormittag aus.



Ein herzlicher Dank gilt Pfarrer Binder und Organistin Grete Schuller, den Vereinigten Blaskapellen Baden-Württemberg und Bernhard Staffendt für unermüdlichen Einsatz sowie der Kreisgruppe Schorndorf für Speis und Trank. Dank gilt auch der Gemeinde der Versöhnungskirche Schorndorf für die Gastfreundschaft und die Aufzeichnung des Gottesdienstes, zu sehen auf YouTube unter http://youtu.be/ _3vE9VkieX4 . Mit der Gemeinde der Versöhnungskirche ist die Landes- und Kreisgruppe seit Jahren freundschaftlich verbunden. Veranstaltungen wie dieser Gottesdienst stärken dies Band. I. S.

