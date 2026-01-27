



27. Januar 2026

Postkarte vom Nikolaus

Am Samstag, dem 13. Dezember, fand im Dorfgemeinschaftshaus in Schulenburg bei Hannover die Weihnachtsfeier der Kreisgruppe Göttingen statt. Der Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt mit Mitgliedern und Freunden, die einen gemütlichen vorweihnachtlichen Nachmittag miteinander verbrachten. Die Feier wurde mit dem gemeinsam gesungenen Lied „Alle Jahre wieder“ eingeleitet. In seiner Andacht schlug Pastor i.R. Alfred Weber einen Bogen von Weihnachten in Siebenbürgen zum Fest, wie wir es seit vielen Jahren traditionsgemäß in Deutschland feiern.

Der Nikolaus überraschte die Kinder der Kreisgruppe Göttingen. Foto: Monika Drotleff Nach dem Lied „Es kommt ein Schiff geladen“ wurde die reich gedeckte Kaffeetafel eröffnet. Bei Gesprächen und weihnachtlicher Musik klopfte zur Überraschungen aller ein DHL-Bote an unsere Tür, der eine große Postkarte vom Nikolaus mitbrachte. Dieser ließ die Kinder wissen, dass er sofort erscheinen würde, wenn sie ihm lautstark ein Lied singen würden. Die Kinder stimmten voller Freude zusammen das Lied „Dicke rote Kerzen“ an und nach wenigen Augenblicken klopfte auch schon der Nikolaus an die Tür. Alle Kinder hatten ein Gedicht oder ein Lied vorbereitet. Darüber war der Nikolaus sehr erfreut und beschenkte sie mit Päckchen. Danach wurden der Nikolaus und die Gäste von Monika Schneider-Mild mit zwei sächsischen Gedichten und einem sächsischen Weihnachtslied überrascht. Auch für sie hatte der Nikolaus ein Päckchen. Nachdem der Nikolaus sich wieder auf den Heimweg zum Nordpol gemacht hatte, gab es noch eine Fotopräsentation, die Monika Drotleff, die Schriftführerin und Fotografin unserer Kreisgruppe, vorbereitet hatte. Als Vorsitzende war es mir eine Freude, den Gästen die vergangenen Veranstaltungen vorzustellen und sie auf diesem Weg ein Stück weit daran teilhaben zulassen, da es nicht immer allen Mitgliedern möglich war, dabei zu sein. Mit dem gemeinsam gesungen „Oh du fröhliche“ fand der besinnliche Nachmittag ein gelungenes Ende.



Im Namen des Vorstandes danke ich allen Mitgliedern und Freunden für eure Hilfe beim Aufbauen, Abwaschen, Aufräumen, Backen und auch einfach für das Dasein. Ihr alle, jeder auf seine eigene Art, tragt dazu bei, dass alle diese Veranstaltungen stattfinden können. Wir freuen uns auf neue Begegnungen und wünschen allen Mitgliedern und Freunden ein frohes und glückliches neues Jahr 2026. Marianne Hinzel

Schlagwörter: Göttingen, Weihnachtsfeier, Nikolaus

