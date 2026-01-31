



31. Januar 2026

Umtriebige Urzeln in Sachsenheim, Franken und Geretsried

Urzeln gibt es in vielen Ortschaften Bayerns und Baden-Württembergs; eine Auswahl ihrer diesjährigen Aktivitäten (darunter zwei Jubiläen) ist im Folgenden aufgeführt.

Urzelntag am 14. Februar in Sachsenheim – gelebtes Brauchtum für Groß und Klein Die Urzelnzunft Sachsenheim lädt für Samstag, den 14. Februar, wieder zum traditionellen Urzelntag ein. Bereits am Morgen ziehen die Urzeln durch die Teilorte der Stadt – darunter Häfnerhaslach, Spielberg, Ochsenbach, Hohenhaslach sowie Groß- und Kleinsachsenheim –, bevor sie gegen 11.30 Uhr in Großsachsenheim eintreffen. Dort beginnt um 12.00 Uhr der große Festzug mit musikalischer Begleitung durch die Stadtkapelle Sachsenheim. Im Schlosshof werden die Urzeln von Bürgermeister Holger Albrich empfangen, anschließend geht es zur Stadtkirche und weiter zur Sporthalle.



Der feierliche Einzug in die Halle erfolgt um 12.45 Uhr, gefolgt von Mittagessen, Brauchtumsvorführungen, Ehrungen und musikalischer Unterhaltung. Ab 20.00 Uhr lädt die Band „rabbit-food“ zum Fasnachtsball – Kostümierung ausdrücklich erwünscht.



Bereits am Vortag, dem 13. Februar, findet der beliebte Kinderfasching in der Sporthalle Großsachsenheim statt. Ab 14.30 Uhr erwartet die kleinen Gäste ein buntes Programm mit Tanz, Parcours, Luftballon-Clown, Tattoos, Schminken, Hot Dogs und süßen Leckereien. Karten sind im Vorverkauf in der Zunftstube erhältlich.



sowie auf den Social-Media-Kanälen der Urzelnzunft Sachsenheim. Kerstin Haible 25 Jahre Urzeln in Franken Seit 25 Jahren laufen die Urzeln im Nürnberger Fastnachtszug ohne Unterbrechung und inzwischen ganz vorne mit, weil sie eine sehr alte Fastnachtstradition präsentieren. Allen Brauchtumspfleger/innen und Helfer/innen herzlichen Dank für ihren unermüdlichen Einsatz! Heuer findet der Fastnachtszug am 15. Februar statt und geht um 13.00 Uhr los. Aufstellung ist in der Bayreuther Straße und wir laden ganz herzlich in die Innenstadt Nürnbergs ein, das närrische Treiben zu erleben und mitzufeiern, wenn es wieder „Hirräääi!" heißt und furchterregend geknallt wird.



Mit dabei im Umzug sind auch die Nösner mit ihrem „Ochsenlauf". Sie vertreiben den Winter und säen aus. Nachher werden sie zusammen mit den Urzeln im Haus der Heimat Nürnberg das traditionelle Urzelkraut genießen, das am Vortag von Helfern beider Gruppen zubereitet werden wird. Vorher werden sich die Urzeln bei den Faschingsumzügen in Mitteleschenbach am 7. Februar ab 14.30 Uhr sowie in Wolframs-Eschenbach am 8. Februar ab 14.00 Uhr beteiligen. Und am 17. Februar sind sie natürlich dabei, wenn die Geretsrieder Urzelnzunft 40. Jubiläum feiert. Im Bus von Herzogenaurach über Nürnberg nach Geretsried sind noch einige Plätze frei. Wer sich das Spektakel nicht entgehen lassen will, kann sich unter https://urzeln-in-franken.de/termine gerne noch anmelden. Wir nehmen auch Interessierte ohne Urzelanzug mit. Herzlich willkommen! Doris Hutter 40 Jahre Urzeln Geretsried 40 Jahre ist es her, dass einige Agnethler den alten Urzelnlauf in Geretsried neu aufgelegt haben. Dies wollen wir zum Anlass nehmen, am 17. Februar in Geretsried eine große Parade durch die Stadt zum Rathaus zu machen. Ablauf und Programm: 12.00 Uhr Empfang der auswärtigen Urzeln durch Geretsrieder Urzeln im Vereinsheim des TuS Geretsried, Jahnstraße 4, mit einer kleinen Brotzeit (Möglichkeit zum Umziehen); 13.00 Uhr Aufstellung der Urzeln zur Parade durch die Stadt mit Brauchtumsfiguren und Blasmusik; 13.30 Uhr Abmarsch in Richtung Rathaus bis zum Karl-Lederer-Platz, beim Rathaus Empfang durch den 1. Bürgermeister Michael Müller, wo wir traditionell die „bösen Geister" austreiben, im Anschluss gehen wir auf den Platz, wo der Bürgermeister das Faschingstreiben der Stadt eröffnet, es folgt eine Ansprache durch Zunftmeister Peter Wagner und die Vorführung der Brauchtumsfiguren; 15.30 Uhr teilweises Auflösen auf dem Platz, mit den einzelnen Partenführern gehen einzelne Parten zu vereinzelten Gastgebern; 16.30 Uhr Urzeln treffen sich hinter dem Rathaus im Ratsstubensaal zum gemütlichen Ausklingen des Urzelntages.



Die Anmeldung erfolgt über E-Mail: zunftmeister[ät]urzelnzunft-geretsried. de, per WhatsApp bzw. telefonisch unter: (01 79) 6 93 12 86 oder auf unserer Homepage



Zum Krautessen sind auch Urzelngäste von auswärts gern gesehen. Dieses findet traditionell am Samstag, den 14. Februar, in der Ratsstuben Geretsried statt. Hierzu muss man zwingend angemeldet sein, und zwar bis spätestens 10. Februar.



Die Anmeldung erfolgt über E-Mail: zunftmeister[ät]urzelnzunft-geretsried. de, per WhatsApp bzw. telefonisch unter: (01 79) 6 93 12 86 oder auf unserer Homepage www.urzelnzunft-geretsried.de Zum Krautessen sind auch Urzelngäste von auswärts gern gesehen. Dieses findet traditionell am Samstag, den 14. Februar, in der Ratsstuben Geretsried statt. Hierzu muss man zwingend angemeldet sein, und zwar bis spätestens 10. Februar. Wir würden uns freuen, viele Urzeln bei uns begrüßen zu können, und wünschen uns ein fröhliches Jubiläum. Hirräi! Peter Wagner

Schlagwörter: Urzeln, Termine, Brauchtumspflege

