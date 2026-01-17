



17. Januar 2026

Kreisverband Kempten/Allgäu: Nikolaus im Wald

Der Nikolaus ist ein schwer beschäftigter Mann. Trotzdem ließ er sich heuer im Allgäu wieder suchen – am frühen Abend des 6. Dezember von einem Dutzend Kindern des Kreisverbands Kempten.

Kein Schnee, aber viel Spaß. Die Kinder des Kreisverbands Kempten freuten sich über einen spendablen Nikolaus. Foto: H. Spielhaupter Mit Stirnlampen, Vorfreude und erstaunlich vielen Eltern und Großeltern ging es über blätterglitschige Pfade. Im Wald glommen Lichter, es klapperte und raschelte, doch kein weißer Bart zeigte sich. Weiter ging’s, frostig war’s, und die Erwachsenen dachten schon an heißen Punsch.



Gesucht, gefunden – hinter einer Biegung tauchte der Nikolaus plötzlich auf. Das gab ein Willkommen! Er kannte alle Kinder beim Namen. Ob sie brav gewesen seien? Ein überzeugtes „Jaaaa!“. Mit Gedichten und einem Lied wurde es bewiesen. Die Belohnung: prall gefüllte Päckchen, Naschereien für die Kleinen, Büchergutscheine für die Großen. Die Kinder riefen ihm noch hinterher, als er längst im Wald verschwunden war. Falls er es nicht mehr gehört hat: Markus Krich, du kennst ihn ja persönlich, bitte richte ihm sowie seinen Helferinnen Sabine Dornach und Senta Wotsch samt ihren Back-Elfen unseren herzlichen Dank aus.



Warum man Nikolaus feiert – Nikolaus am 6. Dezember zu feiern, ist nichts Spezielles. Es hat nichts mit Herkunft oder Sprache zu tun. Auf „Wällste uch en Gedicht son?“ kam nur ein trockenes: „Ne, jetzt nicht mehr.“ Warum also backen, Punsch schleppen, Tüten füllen und sich bei Nieselwetter einen Hügel hinaufquälen, um einen katholischen Heiligen zu suchen?



