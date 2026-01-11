



11. Januar 2026

Gelungenes generationsübergreifendes Plätzchen­backen in Freudenberg (Nordrhein-Westfalen)

Am 13. Dezember fand im Bürgerhaus Büschergrund in Freudenberg das Plätzchenbacken der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) in Nordrhein-Westfalen in Kooperation mit der Kreisgruppe Siegerland statt. Insgesamt nahmen neun Kinder sowie acht Erwachsene an der vorweihnachtlichen Aktion teil.

Kinder beim Plätzchenbacken in Freudenberg Fotos: Margrit Göllner Mit viel Freude und Kreativität wurden Teige ausgerollt, Plätzchen ausgestochen und mit Zuckerguss liebevoll verziert. Besonderen Anklang fand der traditionelle Lebkuchenteig, aus dem äußerst kreative Kunstwerke entstanden. Während die Plätzchen im Ofen waren, nutzten die Kinder die Zeit zum Spielen im Außenbereich, was für zusätzliche Abwechslung sorgte.



Plätzchenauswahl nach der gemeinsamen Aktion in Nordrhein-Westfalen. Das gemeinsame Backen und Mittagessen bot Gelegenheit und Raum für Begegnungen und sorgte für eine gemütliche, adventliche Stimmung. Bei kalten und warmen Getränken und kleinen Leckereien verbrachten die Teilnehmenden einen gelungenen Tag, der allen noch lange in schöner Erinnerung bleiben wird. Aktivitäten wie diese verbinden die Generationen, und daher freuen wir uns bereits auf die nächste gemeinsame Aktion.



Schlagwörter: Nordrhein-Westfalen, Plätzchenbacken, Siegerland

