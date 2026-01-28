



28. Januar 2026

Freiburger Chor beim Singenden Weihnachtsbaum in Waldkirch

Die Advents- und Weihnachtszeit einmal anders erleben – der Chor der Kreisgruppe Freiburg war einer der Chöre, die am 12. Dezember beim Singenden Weihnachtsbaum in Waldkirch auftreten durften. „Lassen Sie sich begeistern und faszinieren beim Besuch des außergewöhnlichen und riesigen Singenden Weihnachtsbaums in Waldkirch“, hieß es in den Ankündigungen. Das Original, der „Singing Christmas Tree“, findet seit 25 Jahren jeden Winter in Zürich statt. Seit 2022 bietet auch Waldkirch an zehn Tagen Chören eine Bühne, auf der traditionelle Weihnachtslieder ebenso wie Jazz-, Pop- und Gospelsongs erklingen. Durch den Kontakt mit dem Gründer und Organisator André Kofmehl entstand eine enge Partnerschaft, sodass Waldkirch heute als deutsches Original des Zürcher Vorbilds gilt. Bis ins kleinste Detail durchdacht und hervorragend organisiert, war die Aktion von Anfang bis Ende ein großer Erfolg.

Chor der Kreisgruppe Freiburg beim Singenden Weihnachtsbaum. Foto: Horst David In der historischen Kulisse des Stiftsbezirks traten vom 4. bis 13. Dezember Chöre aus Waldkirch und der Region auf, darunter auch der Siebenbürgische Chor der Kreisgruppe Freiburg. Um ein klangvolles Ergebnis zu erzielen, vergrößerte sich der Chor für dieses Projekt auf über 40 Sängerinnen und Sänger im Alter zwischen zehn Jahren (Mathilda Dunzweiler) und 90 Jahren (Katharina Walzer). Erwähnenswert ist, dass Mathilda gemeinsam mit Krista Krech und Johanna Möller vor gespanntem Publikum als Solistinnen zusammen mit dem Chor auftraten. Die intensive Probenarbeit unter der Leitung von Chorleiterin Renate Fervers zahlte sich aus: Saubere Töne, ein schöner Vortrag sowie ein disziplinierter gemeinsamer Beginn und Abschluss des Gesangs überzeugten das Publikum. Vor fast 700 Zuschauerinnen und Zuschauern wurde der Chor mit großem Applaus belohnt. Als Renate Fervers schließlich „Kling, Glöckchen“ anstimmte, sangen Publikum und Chor begeistert gemeinsam. Die Probenzeit ließ die Chorgemeinschaft so eng zusammenwachsen, dass sich mehrere Sängerinnen und Sänger entschieden, dem Chor dauerhaft beizutreten. Adventsfeier in Freiburg, ein gemeinschaftliches Ereignis. Foto: Horst David Am 14. Dezember gestaltete der Projektchor in etwas kleinerer Besetzung die Adventsfeier der Kreisgruppe mit. Für ihre Unterstützung, ihr großes Engagement, ihre Geduld und ihr Vertrauen in das Können der Sängerinnen und Sänger erhielt Chorleiterin Renate Fervers von der Vorsitzenden Ursula Stefanovici ein herzliches Dankeschön. Die Schauspielerin Sigrid Zacharias las Gedichte von Rainer Maria Rilke und Mascha Kaléko, während Pfarrer Horst Herbert mit seiner Andacht auf Weihnachten einstimmte. Bei Kaffee und Kuchen klang der Abend gemütlich aus – getragen vom engagierten und familiären Miteinander vieler Helferinnen und Helfer. Die Kreisgruppe Freiburg bedankt sich bei den treuen Besuchern und freut sich auf ein neues ereignisreiches Jahr. In der historischen Kulisse des Stiftsbezirks traten vom 4. bis 13. Dezember Chöre aus Waldkirch und der Region auf, darunter auch der Siebenbürgische Chor der Kreisgruppe Freiburg. Um ein klangvolles Ergebnis zu erzielen, vergrößerte sich der Chor für dieses Projekt auf über 40 Sängerinnen und Sänger im Alter zwischen zehn Jahren (Mathilda Dunzweiler) und 90 Jahren (Katharina Walzer). Erwähnenswert ist, dass Mathilda gemeinsam mit Krista Krech und Johanna Möller vor gespanntem Publikum als Solistinnen zusammen mit dem Chor auftraten. Die intensive Probenarbeit unter der Leitung von Chorleiterin Renate Fervers zahlte sich aus: Saubere Töne, ein schöner Vortrag sowie ein disziplinierter gemeinsamer Beginn und Abschluss des Gesangs überzeugten das Publikum. Vor fast 700 Zuschauerinnen und Zuschauern wurde der Chor mit großem Applaus belohnt. Als Renate Fervers schließlich „Kling, Glöckchen“ anstimmte, sangen Publikum und Chor begeistert gemeinsam. Die Probenzeit ließ die Chorgemeinschaft so eng zusammenwachsen, dass sich mehrere Sängerinnen und Sänger entschieden, dem Chor dauerhaft beizutreten.Am 14. Dezember gestaltete der Projektchor in etwas kleinerer Besetzung die Adventsfeier der Kreisgruppe mit. Für ihre Unterstützung, ihr großes Engagement, ihre Geduld und ihr Vertrauen in das Können der Sängerinnen und Sänger erhielt Chorleiterin Renate Fervers von der Vorsitzenden Ursula Stefanovici ein herzliches Dankeschön. Die Schauspielerin Sigrid Zacharias las Gedichte von Rainer Maria Rilke und Mascha Kaléko, während Pfarrer Horst Herbert mit seiner Andacht auf Weihnachten einstimmte. Bei Kaffee und Kuchen klang der Abend gemütlich aus – getragen vom engagierten und familiären Miteinander vieler Helferinnen und Helfer. Die Kreisgruppe Freiburg bedankt sich bei den treuen Besuchern und freut sich auf ein neues ereignisreiches Jahr. Ursula Stefanovici

Schlagwörter: Chor, Weihnachten, Auftritt

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.