



4. Februar 2026

Kreisgruppe Ingolstadt: Zehn Jahre Lebkuchenbacken mit Herz und Engagement

Im Dezember haben die Frauen der Bäckerinnengruppe mit viel Engagement und Liebe zum Detail wieder Lebkuchen für die Weihnachtspäckchen gebacken und kunstvoll verziert. Was inzwischen zu einer schönen und festen Tradition geworden ist, blickt nun auf eine ganz besondere Geschichte zurück: Zwischen erstem und letztem gemeinsamen Treffen liegen mittlerweile zehn Weihnachtsfeste.

Mitglieder der Kreisgruppe Ingolstadt freuen sich über die verzierten Lebkuchen mit Brigitte Thiess, Vorsitzende (links), und Ingrid Mattes, stellvertretende Landesvorsitzende (5. von links). Foto: Margot Wagner Bemerkenswert ist die große Kontinuität innerhalb der Gruppe. Fast alle Bäckerinnen der ersten Stunde sind auch heute noch aktiv dabei und engagieren sich bei den vielfältigen Aktivitäten der Kreisgruppe. Diese langjährige Verbundenheit, der starke Zusammenhalt und die Freude am gemeinsamen Tun prägen die Arbeit der Gruppe bis heute.



Am Donnerstagabend vor dem vierten Advent trafen sich die Bäckerinnen im Vereinsheim, um die frisch gebackenen Lebkuchen gemeinsam zu verzieren. In fröhlicher Atmosphäre, begleitet von lebhaften Gesprächen, gestalteten sie liebevoll kleine Kunstwerke. Unterstützung erhielten sie von Mitgliedern der Jugendtanzgruppe, die mit großem Eifer und Kreativität beim Verzieren halfen. Das gemeinsame Arbeiten von Jung und Alt sorgte für eine besonders herzliche Stimmung. Die Zutaten für die Lebkuchen wurden auch dieses Mal von den Bäckerinnen gespendet. Ein besonderer Dank gilt einer großzügigen Honigspende von zehn Kilogramm. Die fertigen Lebkuchen waren nicht nur ein kulinarischer Genuss, sondern auch ein sichtbares Zeichen für Zusammenhalt, Tradition und ehrenamtliches Engagement – das hoffentlich noch viele weitere Weihnachtsfeste begleiten wird.



Ein herzlicher Dank gilt allen Beteiligten, den engagierten Bäckerinnen, den helfenden Jugendlichen sowie allen Unterstützerinnen und Unterstützern, die mit ihrem Einsatz und ihrer Spendenbereitschaft zum Gelingen dieser besonderen Aktion beigetragen haben. Ingeborg Binder

Schlagwörter: Ingolstadt, Backen, Weihnachten

