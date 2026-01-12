Kreisgruppe Schwäbisch Gmünd: "Vom Himmel hoch, ihr Englein kommt"

Weihnachtsfeier ist in der Kreisgruppe Schwäbisch Gmünd eine der bestbesuchten Veranstaltungen des Jahres. Schon beim Betreten des Saales im Gasthof „Hirsch“ in Herlikofen am 7. Dezember kamen die Gäste in festliche Stimmung. Man wusste gar nicht, was man mehr bestaunen sollte: die von Renate Fritsch gespendete und geschmückte prächtige Nordmanntanne oder die von Helga Ulmer und Gerda Molner liebevoll dekorierten Tische.

Da zog auch schon verlockender Kaffeeduft durch den Raum und die Bäckerei Wendel hatte ihr unvergleichliches Kuchenbüfett aufgebaut. Nach diesem, mit Wiedersehensfreude bereicherten kulinarischen Einstieg begann das eigentliche Programm. Der Chor, geleitet von Jutta Caplat, hatte dieses Mal etwas tiefer in die Schatztruhe der deutschen Weihnachtslieder gegriffen und brachte seltener Gesungenes aus dem 16.-18. Jahrhundert zu Gehör: „Vom Himmel hoch, ihr Englein kommt“, „In dulci jubilo“ und Händels Choral „Freue dich, Welt“. Nach diesem Auftakt begrüßte der Vorsitzende Matthias Penteker mit herzlichen Worten die Mitglieder, Ehrengäste, Besucher und Kulturgruppen, denen er auch schon für den Beitrag zu dieser Feier dankte.Prädikant Martin Becker hielt eine berührende Andacht, während der er unsere Gedenken auch zu den Friedhöfen und Kirchenburgen in der alten Heimat lenkte. Dann wurde es aber sehr lebhaft, als die Kinder an der Reihe waren. Elke Haner moderierte gekonnt die Darbietungen: Lieder, Gedichte und Instrumentalmusik. Die kleinen Künstler durften danach in den Überraschungssack greifen und sich ein Geschenk herausholen. Aber auch Erwachsene beteiligten sich: So gab Herbert Molner die lustige Geschichte „Der doppelte Weihnachtsmann“ zum Besten und Matthias Penteker trug die schöne Legende vom „Guten alten Nikolaus“ in Gedichtform vor.Bei der Bescherung der Kinder zum Nikolausfest gab es leuchtende Kinderaugen voller Freude. Die wurde noch gesteigert, als Albert Terschanski alle Kinder um sich versammelte und mit ihnen aus dem Stegreif drei temperamentvolle Kindertänze vorführte. Bei den Allerkleinsten waren sogar die helfenden Großeltern mit dabei. Mit Applaus und noch einem Griff in den Sack wurden die Tanzfreudigen belohnt.Den krönenden Abschluss bildete der Auftritt der von Albert Terschanski geleiteten Erwachsenentanzgruppe mit drei Tänzen, die den Texten von Weihnachtsliedern nachempfunden sind: „Hört die Botschaft nah und fern“, „Die erste Weihnachtsnacht“ und „Süßer die Glocken nie klingen“. Herzlichen Dank allen Helferinnen und Helfern, die dieses Fest zu einem unvergesslichen Ereignis werden ließen.

Jutta Caplat

Dank und Neujahrswünsche des Vorsitzenden

Liebe Vereins- und Vorstandsmitglieder, mit Blick auf das vergangene Jahr 2025 möchte ich meine aufrichtige Dankbarkeit gegenüber jedem Einzelnen von euch aussprechen. Euer Engagement und Eure Unterstützung haben maßgeblich dazu beigetragen, dass wir auf ein erfolgreiches und erfülltes Vereinsjahr zurückblicken können. Gemeinsam haben wir zahlreiche interessante, abwechslungsreiche und gesellige Veranstaltungen für unsere Kreisgruppenmitglieder auf die Beine gestellt. Mein besonderer Dank gilt dabei allen Helferinnen und Helfern sowie den Mitwirkenden, die mit ihrer tatkräftigen Unterstützung und ihrem unermüdlichen Einsatz einen entscheidenden Beitrag zu unserem lebendigen Vereinsleben geleistet haben. Dieses Engagement verdient höchste Anerkennung. Ich hoffe sehr, dass ihr alle die Freude, den Zusammenhalt und den Erfolg dieser gemeinsamen Erlebnisse ebenso gespürt habt wie ich. Mit großer Zuversicht blicke ich auf das kommende Jahr und freue mich auf viele weitere schöne Momente der Gemeinschaft in unserem Verein. Von Herzen wünsche ich euch und euren Familien ein gutes, gesundes und glückliches neues Jahr 2026.

Matthias Penteker