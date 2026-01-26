Stimmungsvolle Adventsfeier der HOG Trappold

In gemütlicher Atmosphäre fand am 14. Dezember die Adventsfeier der HOG Trappold im „Gasthof zur Sonne“ in Mammendorf statt. Rund 90 Gäste verbrachten gemeinsam einen besinnlichen und fröhlichen Nachmittag. Ein besonderer Höhepunkt war der Besuch des Nikolaus, der zur großen Freude der zahlreichen Kinder zur Bescherung vorbeikam.

Kindergruppe bei der Trappolder Adventsfeier Foto: Johanna Prinz

Begrüßt wurde der Nikolaus von den Kindern mit dem Lied „Lasst uns froh und munter sein“, das den Saal mit vorweihnachtlicher Stimmung erfüllte. Erst nach diesem musikalischen Empfang ließ sich der Nikolaus nieder. Anschließend durfte jedes Kind, das wollte, ein Gedicht aufsagen, ein Lied singen oder etwas Kleines vortragen – was mit viel Applaus und strahlenden Gesichtern der anwesenden Großeltern, Eltern, Tanten oder Onkel belohnt wurde.Für das leibliche Wohl war ebenfalls bestens gesorgt. Ein liebevoll zusammengestelltes Kuchen- und Plätzchenbüfett, zu dem jeder etwas beigetragen hatte, lud zum Genießen ein und ließ keine Wünsche offen. Die Gelegenheit zu netten Gesprächen wurde genutzt und alle freuten sich über das vorweihnachtliche Miteinander. Ein herzlicher Dank gilt dem Vorstand sowie allen Helferinnen und Helfern, die mit ihrem Engagement und ihren Beiträgen zum Gelingen dieser schönen Adventsfeier beigetragen haben. Wir freuen uns alle auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.Zum Abschluss wünschen wir allen Leserinnen und Lesern ein gesundes, glückliches und erfolgreiches neues Jahr voller Zuversicht, Gemeinschaft und schöner Begegnungen.

Monika Bielz

Einladung zum Trappolder Treffen

Liebe Trappolder, Freunde und Bekannte, zum Trappolder Treffen laden wir für Samstag, denins Bürgerhaus, Jahnstraße 11, 82291 Mammendorf, ein. Den Tag beginnen wir um 11.00 Uhr mit einem Gottesdienst in der St.-Nikolaus-Kirche. Im Anschluss an den Gottesdienst folgen die Begrüßung und ein gemeinsames Mittagessen. Nach dem Essen findet wieder der traditionelle Trachtenumzug statt. Über zahlreiche Trachtenträger, jung und alt, würden wir uns sehr freuen. Auch heuer bitten wir die fleißigen Frauen um eine Kuchenspende zum Nachmittagskaffee. Für Musik und gute Unterhaltung sorgen ab 18.00 Uhr die „Power-Sachsen“. Auf euer Kommen freuen wir uns sehr und hoffen auf ein gelungenes Fest.