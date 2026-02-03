



3. Februar 2026

Großpolder Adventsfeier in Königsbrunn

Am 13. Dezember 2025 lud der Vorstand der Heimatsortsgemeinschaft Großpold e.V. zu einer besinnlichen Adventsfeier in Königsbrunn ein. Diese ist angelehnt an das traditionelle Leuchtersingen, das schon seit vielen Jahren im Landkreis Augsburg stattfindet.

Großpolder Musiker beim „Christoglierel“. Foto: Elisabeth Schmid Um 16.00 Uhr begann die Feier mit dem Musikstück „Herbei, o ihr Gläubigen“, gespielt von Philipp Lutsch, Hannah Kramer, Emely Kerst und Carina Kirr. Carina Klusch und Fabian Lutsch trugen „Horch der Engel helle Lieder“ vor, gefolgt von Renate und Erich März, Katharina und Martin Scheiber mit „Lobet laut ihr Morgensterne“. Anschließend begrüßte Elisabeth Schmid, Vorsitzende des Vereins, die zahlreich erschienenen Gäste. Es folgten mehrere traditionelle, weihnachtliche Gemeindelieder, die von Philipp Lutsch am Klavier begleitet wurden. Währenddessen strahlten auf dem Altar bereits hell die Lichter der Großpolder „Leuchter“. Das Weihnachtsevangelium wurde von Marlene Schmid vorgetragen. Die Adventsfeier wurde musikalisch untermalt mit „Ein Kind geboren in Bethlehem“ von den Großpolder Frauen sowie „Es ist ein Ros entsprungen“ von Carina Klusch und Fabian Lutsch.



Es folgte eine Weihnachtsgeschichte aus der Sicht eines kleinen Hirtenjungen. Vorgetragen wurde diese Geschichte von Monika Bottesch. Nach dem Gemeindelied „Ihr Kinderlein kommet“ wurden die Kinder auf die Bühne gerufen, um etwas vorzutragen. Carina Klusch (Gesang) und Fabian Lutsch (Klavier) trugen das Lied „Nun singet und seid froh“ vor. Wir hörten noch den „Andachtsjodler“, gespielt von Hannah Kramer (Geige) und Philipp Lutsch (Akkordeon). Nach den Fürbitten und dem Vaterunser wurden alle Kinder auf die Bühne gebeten und durften sich ein kleines Päckchen, gefüllt mit Schokolade, Nüssen und dem traditionellen Honigkeks (Lebkuchen), abholen. Auch das gut bekannte landlerische „Christoglierel“ wurde von allen Gästen gemeinsam gesungen.



Anschließend sprach die Vorstandsvorsitzende der HOG Großpold e.V., Elisabeth Schmid, den Dank an alle Helfer und Beteiligten aus. Sie erklärte auch, dass die Spenden, die diesen Nachmittag zusammenkämen, an Projekte in Großpold gehen würden. Die nächste Veranstaltung ist das Großpolder Treffen am 25. April in Meitingen bei Augsburg. Genaue Daten werden noch bekanntgegeben.



Bevor es in den geselligen Teil des Abends überging, wurde noch traditionell das „Frohstimmt“ abwechselnd von den Männern und Frauen gesungen. Auf den weihnachtlich geschmückten Tischen wurden Platten mit mitgebrachten Brötchen und einer bunten Auswahl an Plätzchen und Gebäck verteilt. Wie jedes Jahr verteilte auch diesmal die Jugend Glühwein, Punsch und Kaffee. Der Abend wurde musikalisch begleitet von Philipp Lutsch (Akkordeon) und Fabian Lutsch (Akkordeon), die einige altbekannte Lieder zum Mitsingen gespielt haben.



Im Eingangsbereich konnte man sich während des gesamten Abends Informationen zum Verein Heimatsortgemeinschaft e.V. einholen und auch gleich Mitglied werden. Auch das Buch „Landlerisch gsunga“, das im Frühling 2025 erschienen ist, konnte käuflich erworben werden.



An dieser Stelle bedanken wir uns recht herzlich bei allen, die unseren Verein bereits mit ihrer Mitgliedschaft unterstützen, und für die zahlreichen Neuanmeldungen. Es war ein gelungener Nachmittag und Abend, für den wir uns vor allem bei den vielen Helfern herzlich bedanken. Ein herzliches „Vergelt‘s Gott“ an unsere Musikerinnen und Musiker für die schöne Mitgestaltung des besinnlichen Gottesdienstes und der anschließenden Feier. Um 16.00 Uhr begann die Feier mit dem Musikstück „Herbei, o ihr Gläubigen“, gespielt von Philipp Lutsch, Hannah Kramer, Emely Kerst und Carina Kirr. Carina Klusch und Fabian Lutsch trugen „Horch der Engel helle Lieder“ vor, gefolgt von Renate und Erich März, Katharina und Martin Scheiber mit „Lobet laut ihr Morgensterne“. Anschließend begrüßte Elisabeth Schmid, Vorsitzende des Vereins, die zahlreich erschienenen Gäste. Es folgten mehrere traditionelle, weihnachtliche Gemeindelieder, die von Philipp Lutsch am Klavier begleitet wurden. Währenddessen strahlten auf dem Altar bereits hell die Lichter der Großpolder „Leuchter“. Das Weihnachtsevangelium wurde von Marlene Schmid vorgetragen. Die Adventsfeier wurde musikalisch untermalt mit „Ein Kind geboren in Bethlehem“ von den Großpolder Frauen sowie „Es ist ein Ros entsprungen“ von Carina Klusch und Fabian Lutsch.Es folgte eine Weihnachtsgeschichte aus der Sicht eines kleinen Hirtenjungen. Vorgetragen wurde diese Geschichte von Monika Bottesch. Nach dem Gemeindelied „Ihr Kinderlein kommet“ wurden die Kinder auf die Bühne gerufen, um etwas vorzutragen. Carina Klusch (Gesang) und Fabian Lutsch (Klavier) trugen das Lied „Nun singet und seid froh“ vor. Wir hörten noch den „Andachtsjodler“, gespielt von Hannah Kramer (Geige) und Philipp Lutsch (Akkordeon). Nach den Fürbitten und dem Vaterunser wurden alle Kinder auf die Bühne gebeten und durften sich ein kleines Päckchen, gefüllt mit Schokolade, Nüssen und dem traditionellen Honigkeks (Lebkuchen), abholen. Auch das gut bekannte landlerische „Christoglierel“ wurde von allen Gästen gemeinsam gesungen.Anschließend sprach die Vorstandsvorsitzende der HOG Großpold e.V., Elisabeth Schmid, den Dank an alle Helfer und Beteiligten aus. Sie erklärte auch, dass die Spenden, die diesen Nachmittag zusammenkämen, an Projekte in Großpold gehen würden. Die nächste Veranstaltung ist das Großpolder Treffen am 25. April in Meitingen bei Augsburg. Genaue Daten werden noch bekanntgegeben.Bevor es in den geselligen Teil des Abends überging, wurde noch traditionell das „Frohstimmt“ abwechselnd von den Männern und Frauen gesungen. Auf den weihnachtlich geschmückten Tischen wurden Platten mit mitgebrachten Brötchen und einer bunten Auswahl an Plätzchen und Gebäck verteilt. Wie jedes Jahr verteilte auch diesmal die Jugend Glühwein, Punsch und Kaffee. Der Abend wurde musikalisch begleitet von Philipp Lutsch (Akkordeon) und Fabian Lutsch (Akkordeon), die einige altbekannte Lieder zum Mitsingen gespielt haben.Im Eingangsbereich konnte man sich während des gesamten Abends Informationen zum Verein Heimatsortgemeinschaft e.V. einholen und auch gleich Mitglied werden. Auch das Buch „Landlerisch gsunga“, das im Frühling 2025 erschienen ist, konnte käuflich erworben werden.An dieser Stelle bedanken wir uns recht herzlich bei allen, die unseren Verein bereits mit ihrer Mitgliedschaft unterstützen, und für die zahlreichen Neuanmeldungen. Es war ein gelungener Nachmittag und Abend, für den wir uns vor allem bei den vielen Helfern herzlich bedanken. Ein herzliches „Vergelt‘s Gott“ an unsere Musikerinnen und Musiker für die schöne Mitgestaltung des besinnlichen Gottesdienstes und der anschließenden Feier. Monika Bottesch

Schlagwörter: Großpold, Adventsfeier, Leuchtersingen

Bewerten: 2 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.