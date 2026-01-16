



16. Januar 2026

Adventfeier in Wels

Am 20. Dezember fand als letzte Veranstaltung des Jahres die Adventfeier der Siebenbürger Sachsen in Wels im Brauchtumszentrum Herminenhof statt. Geladen waren die Mitglieder des Vereins der Siebenbürger Sachsen – Nachbarschaft und Volkstanzgruppe Wels sowie eine handverlesene Zahl von guten Freunden und Ehrengästen.

Quartetto Diletto, von links: Sabine Mes, Heidrun Schuster, Marianne Kronsteiner, Gudrun Schiffermüller, Walther Derschmidt; HR Pfr. Mag. Volker Petri. Foto: privat Für die musikalische Programmgestaltung sorgte ein weiteres Mal das Welser „Quartetto Diletto“, das diesmal als Quintetto mit den beiden ­Vereinsmitgliedern Sabine Mes und Heidrun Schuster zusammen mit Marianne Kronsteiner, Gudrun Schiffermüller und Walther Derschmidt auftrat und mit seinen Darbietungen („Nun kommt der Heiden Heiland“, Vivaldis „Winter“, „Ställchen“ und „Kommet ihr Hirten“) für wunderbare Weihnachtsstimmung sorgte. Dazu begeisterte der noch sehr junge Valentin Holzinger an der Geige und an der Gitarre mit mehreren musikalischen Einlagen.



Die Feierstunde wurde mit Weihnachtsgedanken von Ehrenbundesobmann HR Pfr. Mag. Volker Petri und einem von der Nachbarschaft und der Volkstanzgruppe gemeinsam zusammengestellten Jahresrückblick in Bildern abgerundet und traditionell mit dem Singen des Weihnachtsliedes „O du fröhliche“ abgeschlossen. Alle anwesenden Gäste wurden mit einem Glas Honig von einer lokalen Imkerei aus Thalheim bei Wels beschenkt sowie mit Kostproben verschiedener Weihnachtsbäckereien aus den Reihen der Vereinsmitglieder und köstlichem Apfelpunsch, zubereitet von Nachbarmutter Sonja Winkler, bewirtet.



Nachbarvater Dr. Christian Schuster, die Nachbarmütter Sonja Winkler und Manuela Lederer sowie Tanzgruppenobmann Dr. Robert Feichtinger (die letzteren beiden leider krankheitsbedingt verhindert) freuten sich über den sehr guten Besuch und ein damit volles Haus. Als Ehrengäste hatten sich zudem Stadtrat Stefan Ganzert und die Gemeinderäte Fabian Bauer (in Vertretung von Bürgermeister Dr. Andreas Rabl) sowie Birgit Ebetshuber und Ludwig Vogl eingefunden, die beiden ersteren überbrachten auch Grußworte seitens der Stadt Wels. Als weitere Ehrengäste konnte Nachbarvater Christian Schuster Helmut Atzlinger, Obmann des Vereins Oberösterreichische Landlerhilfe, Heide Wellmann, erst kürzlich emeritierte Vorsitzende des österreichischen Zweigs der HOG Bistritz-Nösen, und Ehrenmitglied HR Pfr. Mag. Volker Petri begrüßen.

