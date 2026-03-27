



27. März 2026

Kreisverband Rüsselsheim feiert buntes Fest für Jung und Alt

Die Faschingsfeier des Kreisverbandes Rüsselsheim und der HOG Großscheuern/Frankfurt war ein fröhlicher Kinderfasching in Bischofsheim, der großen und kleinen Gästen gleichermaßen viel Freude bereitete. Schon am Nachmittag verwandelte sich der Saal des Sportvereins TV Bischofsheim in eine farbenfrohe Faschingswelt voller Musik, Lachen und guter Stimmung.

Jung und Alt feiern die bunte Faschingszeit im TV Bischofsheim. Foto: Dagmar Greger Ein besonderes Highlight für die Kinder war die Ballonkünstlerin, die mit viel Geschick und Kreativität aus einfachen Luftballons die unterschiedlichsten Figuren zauberte. Natürlich kam auch das Tanzen nicht zu kurz. DJ Tony del Mar legte für jeden Musikgeschmack die richtigen Songs auf. Für das leibliche Wohl sorgte ein reichhaltiges Büfett mit vielen selbstgemachten Kuchen und weiteren Leckereien.



Am Abend ging das Fest nahtlos in eine ausgelassene Party weiter und die Tanzfläche war gefüllt mit allen Gästen. Vielen Dank an alle, die dieses Fest mitgestaltet haben. Ein besonderes Highlight für die Kinder war die Ballonkünstlerin, die mit viel Geschick und Kreativität aus einfachen Luftballons die unterschiedlichsten Figuren zauberte. Natürlich kam auch das Tanzen nicht zu kurz. DJ Tony del Mar legte für jeden Musikgeschmack die richtigen Songs auf. Für das leibliche Wohl sorgte ein reichhaltiges Büfett mit vielen selbstgemachten Kuchen und weiteren Leckereien.Am Abend ging das Fest nahtlos in eine ausgelassene Party weiter und die Tanzfläche war gefüllt mit allen Gästen. Vielen Dank an alle, die dieses Fest mitgestaltet haben. Kerstin Köhler

Schlagwörter: Fasching, Rüsselsheim, Kinder

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