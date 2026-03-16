



16. März 2026

Kreisgruppe Waldkraiburg: Fasching mit Ball und Umzug gefeiert

Der Faschingsball der Kreisgruppe Waldkraiburg war auch heuer ein voller Erfolg. Zahlreiche Gäste feierten ausgelassen am 24. Januar im Haus der Kultur in Waldkraiburg, tanzten bis spät in die Nacht und genossen die mitreißende Musik der „Memories2“-Band, die für eine volle Tanzfläche sorgte.

Die Siebenbürgischen Zeitung taugt zu weit mehr, als nur gelesen zu werden: Die Sieger der Maskenprämierung in Waldkraiburg fertigten ihre Verkleidungen mit alten Ausgaben der Zeitung. Foto: Christine Beiler Fester Bestandteil des Abends waren die Auftritte der Jugendgarde und des Prinzenpaars des TSC Weiß-Blau 70 Waldkraiburg mit ihrem Programm „Cosmic Diamonds – Beat of the Universe“. Auch die FG Waldkraiburg samt Prinzenpaar begeisterte das Publikum – diesmal unter dem Motto „Feuerwerk der Farben“. Die siebenbürgische Tanzgruppe zeigte in vertauschten Rollen eine witzige Choreografie zum Thema „Braungebrannte Haut“ und erntete dafür tosenden Applaus.



Ein weiterer Höhepunkt war die traditionelle Maskenprämierung. Die Jury hatte angesichts zahlreicher origineller Kostüme die Qual der Wahl. Den dritten Platz errang ein Hexenpaar, den zweiten eine Pantomimengruppe und den ersten Platz sicherte sich schließlich eine kreative Gruppe, die ihre Verkleidungen aus alten Ausgaben der Siebenbürgischen Zeitung gefertigt hatte – ein Beweis, dass die Zeitung zu weit mehr taugt, als nur gelesen zu werden.



Schon wenige Tage später begannen die Vorbereitungen für den Faschingsumzug. Beim Treffen im Haus der Vereine einigte man sich auf das Motto „Nachtleben im Dornröschenschlaf“, um satirisch auf die fehlenden Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche und Junggebliebene in Waldkraiburg aufmerksam zu machen. In kurzer Zeit entstand ein Sarg mit Kreuz und Blumendeko, versehen mit den Namen ehemaliger Diskotheken, Tanzlokale und Cafés, ergänzt durch passende Schilder. Fußgruppe beim Faschingsumzug Waldkraiburg Foto: Marion Stănășilă Am Samstagmittag traf sich die in Schlafgewänder gekleidete Fußgruppe auf dem Volksfestplatz, um die letzten Vorbereitungen zu treffen und am Umzug teilzunehmen. Unterwegs wurden Bonbons und Bälle an die Zuschauer verteilt. Anschließend kehrte man am Stand ein, an dem wie jedes Jahr die beliebten Mici mit Hausbrot angeboten wurden – ein kräftigender Abschluss, bevor der Fasching weitergefeiert wurde. Fester Bestandteil des Abends waren die Auftritte der Jugendgarde und des Prinzenpaars des TSC Weiß-Blau 70 Waldkraiburg mit ihrem Programm „Cosmic Diamonds – Beat of the Universe“. Auch die FG Waldkraiburg samt Prinzenpaar begeisterte das Publikum – diesmal unter dem Motto „Feuerwerk der Farben“. Die siebenbürgische Tanzgruppe zeigte in vertauschten Rollen eine witzige Choreografie zum Thema „Braungebrannte Haut“ und erntete dafür tosenden Applaus.Ein weiterer Höhepunkt war die traditionelle Maskenprämierung. Die Jury hatte angesichts zahlreicher origineller Kostüme die Qual der Wahl. Den dritten Platz errang ein Hexenpaar, den zweiten eine Pantomimengruppe und den ersten Platz sicherte sich schließlich eine kreative Gruppe, die ihre Verkleidungen aus alten Ausgaben der Siebenbürgischen Zeitung gefertigt hatte – ein Beweis, dass die Zeitung zu weit mehr taugt, als nur gelesen zu werden.Schon wenige Tage später begannen die Vorbereitungen für den Faschingsumzug. Beim Treffen im Haus der Vereine einigte man sich auf das Motto „Nachtleben im Dornröschenschlaf“, um satirisch auf die fehlenden Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche und Junggebliebene in Waldkraiburg aufmerksam zu machen. In kurzer Zeit entstand ein Sarg mit Kreuz und Blumendeko, versehen mit den Namen ehemaliger Diskotheken, Tanzlokale und Cafés, ergänzt durch passende Schilder.Am Samstagmittag traf sich die in Schlafgewänder gekleidete Fußgruppe auf dem Volksfestplatz, um die letzten Vorbereitungen zu treffen und am Umzug teilzunehmen. Unterwegs wurden Bonbons und Bälle an die Zuschauer verteilt. Anschließend kehrte man am Stand ein, an dem wie jedes Jahr die beliebten Mici mit Hausbrot angeboten wurden – ein kräftigender Abschluss, bevor der Fasching weitergefeiert wurde. Marion Stănășilă

Schlagwörter: Waldkraiburg, Fasching

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