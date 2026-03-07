



7. März 2026

Ausgelassene Stimmung beim Faschingsball in Mergelstetten

Ein abwechslungsreicher Faschingsball mit guten Showeinlagen der Tanzgruppen und einem „närrisches Publikum“ mit sehr ideenreichen Kostümen, all diese Faktoren sorgten für gute Faschingsatmosphäre in der Festhalle von Mergelstetten. Sehr viele „Narren“ waren mit kreativen Verkleidungen als einzelne Person oder als Gruppe da, um die fünfte Jahreszeit nicht zu verpassen.

Gleich drei Tanzgruppen sorgten mit ihren Showeinlagen für eine großartige Stimmung in Mergelstetten. Foto: Günther Dengel Die Kreisgruppe Heidenheim stellte an dem Abend drei Hauptreise und drei Trostpreise für die Maskenprämierung in Aussicht. Platz 3 ging an die Gruppe „Die Kartenspieler“, Platz 2 an die Gruppe „Die Dalmatiner“ und Platz 1 an das Duo „Döner-Bude“. Alle Showeinlagen der drei Tanzgruppen waren eine Bereicherung für diesen Abend. Die Kindertanzgruppe aus Heidenheim brachte mit ihren Kostümen „Die Minions“ eine selber erstelle Choreografie auf die Tanzfläche. Es folgte die Jugendtanzgruppe aus Augsburg mit ihrer Showeinlage aus dem Musical „Mamma Mia“ in typischen Kostümen, zu bekannten Melodien von ABBA und sogar mit einer Braut präsentiert. Eine sehr gute Ergänzung dazu war dann der Beitrag der Jugendtanzgruppe Heidenheim; unter dem Motto „Amore“ wurden sehr viele Herzen und Liebespfeile bei flotter Musik von den Tänzern und Tänzerinnen mit einer einzigartigen Chorographie in der Halle verteilt, ich meine, tänzerisch dargeboten.



Vielen Dank an alle drei Tanzgruppen und an die Choreographen, die die gezeigten Tänze sehr kreativ in den jeweiligen Gruppen einstudierten. Wir alle hatten sicherlich viel Spaß am Faschingsabend! Bis in die frühen Morgenstunden wurde ausgelassen und fleißig zu den heißen Rhythmen der „Combo Band" getanzt, es herrschte eine großartige Stimmung. Günther Dengel

Schlagwörter: Fasching, Heidenheim, Tanzgruppen

