



18. März 2026

Stimmungsvoller Ball in Großmehring

Am Samstag, den 7. Februar, fand in der Nibelungenhalle in Großmehring der Faschingsball der Kreisgruppe Ingolstadt statt. Zahlreiche Gäste erschienen in fantasievollen Kostümen, um gemeinsam mit der „Highlife-Band“ zu feiern, die mit musikalischer Unterhaltung zum fröhlichen Treiben beitrug und die Tanzfläche bis zum Schluss füllte.

Die Schüler- und Jugendtanzgruppe Ingolstadt wurden bei den Gruppenkostümen mit dem ersten Platz ausgezeichnet. Foto: Lara Hientz Ein besonderes Highlight des Abends waren die Showeinlagen der siebenbürgischen Tanzgruppen. Die Volkstanzgruppe begeisterte das Publikum mit zwei schwungvollen Line-Dance-Tänzen. Die Kindertanzgruppe, verkleidet als bunte Unterwasserwesen, präsentierte einen Tanz zum Thema „Arielle – die Meerjungfrau“. Auch die traditionellen Programmpunkte durften nicht fehlen. So bescherten der „Ententanz“ und das „Fliegerlied“ vor allem den Kindern großen Spaß, bevor sie mit einem Bonbonregen belohnt wurden.



Die Kostümprämierung war wie jedes Jahr eine schwere Entscheidung für die Jury – bei all den kreativen Maskeraden, mit denen der Ball besucht wurde. Den dritten Platz der Gruppenkostüme belegten die „Sieben Burgen“ und den zweiten Rang die „Rokoko-Gruppe“. Den ersten Platz teilten sich die Schülertanzgruppe, kostümiert als Autos aus dem Film „Cars“, und die Jugendtanzgruppe, die als Piraten auftrat.



Von den Einzel- und Paarkostümen wurden ein als Zebra und Löwe verkleidetes Paar ausgezeichnet sowie die „alte Oma“, die den gesamten Abend über mit ihren schwungvollen Tanzkünsten für Aufsehen sorgte. Den ersten Platz erzielte das Paar „Die Prinzessin und der Froschkönig“.



Ein Dankeschön geht an alle, die den Faschingsball mit ihren einfallsreichen Kostümen bereichert und zu dieser gelungenen Veranstaltung beigetragen haben! Ein besonderes Highlight des Abends waren die Showeinlagen der siebenbürgischen Tanzgruppen. Die Volkstanzgruppe begeisterte das Publikum mit zwei schwungvollen Line-Dance-Tänzen. Die Kindertanzgruppe, verkleidet als bunte Unterwasserwesen, präsentierte einen Tanz zum Thema „Arielle – die Meerjungfrau“. Auch die traditionellen Programmpunkte durften nicht fehlen. So bescherten der „Ententanz“ und das „Fliegerlied“ vor allem den Kindern großen Spaß, bevor sie mit einem Bonbonregen belohnt wurden.Die Kostümprämierung war wie jedes Jahr eine schwere Entscheidung für die Jury – bei all den kreativen Maskeraden, mit denen der Ball besucht wurde. Den dritten Platz der Gruppenkostüme belegten die „Sieben Burgen“ und den zweiten Rang die „Rokoko-Gruppe“. Den ersten Platz teilten sich die Schülertanzgruppe, kostümiert als Autos aus dem Film „Cars“, und die Jugendtanzgruppe, die als Piraten auftrat.Von den Einzel- und Paarkostümen wurden ein als Zebra und Löwe verkleidetes Paar ausgezeichnet sowie die „alte Oma“, die den gesamten Abend über mit ihren schwungvollen Tanzkünsten für Aufsehen sorgte. Den ersten Platz erzielte das Paar „Die Prinzessin und der Froschkönig“.Ein Dankeschön geht an alle, die den Faschingsball mit ihren einfallsreichen Kostümen bereichert und zu dieser gelungenen Veranstaltung beigetragen haben! Michelle Müller

Schlagwörter: Faschingsball, Ingolstadt, Kinder

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