



30. März 2026

Kreisgruppe Leonberg begeistert beim Pferdemarktumzug

Beim traditionellen Pferdemarktumzug in Leonberg am 10. Februar zeigte die Kreisgruppe Leonberg eindrucksvoll Präsenz. Zahlreiche Trachtenträgerinnen und Trachtenträger, Groß und Klein nahmen in ihren farbenprächtigen siebenbürgischen Trachten am Festumzug teil und begeisterten die Zuschauerinnen und Zuschauer entlang der Straßen.

Die Kreisgruppe Leonberg begeistert beim Pferdemarktumzug. Foto: Agnetha Paulini Mit viel Liebe zum Detail präsentierten die Teilnehmenden die kulturelle Vielfalt und das Brauchtum der Siebenbürger Sachsen. Besonders erfreulich war die starke Beteiligung der Kinder und Jugendlichen, die gemeinsam mit den Erwachsenen ein lebendiges Bild gelebter Tradition vermittelten. Die kunstvoll bestickten Hemden, prächtigen Röcke, Schürzen und Kopfbedeckungen sorgten für bewundernde Blicke und unterstrichen die Bedeutung der Tracht als Ausdruck von Identität und Gemeinschaft.



Im Anschluss an den Umzug traf sich die Kreisgruppe im Haus der Begegnung. Bei Kaffee und Kuchen bot sich Gelegenheit zu angeregten Gesprächen und zum gemütlichen Beisammensein. Viele nutzten die Zeit, um Erinnerungen auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen.



Am Abend rundete ein gemeinsames Abendessen den gelungenen Tag ab. In herzlicher Atmosphäre ließ man das Erlebte Revue passieren und genoss das Zusammensein. Der Tag zeigte einmal mehr, wie wichtig Gemeinschaft, Zusammenhalt und die Pflege von Traditionen für die Kreisgruppe Leonberg sind. Der Pferdemarktumzug bleibt somit nicht nur ein festlicher Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Stadt, sondern auch ein wertvoller Moment des Miteinanders für alle Beteiligten der Kreisgruppe Leonberg.



Wir freuen uns schon, euch bei unserem Grillfest am 20. Juni im CVJM-Heim Tiefenbach ab 13.00 Uhr wiederzusehen. Mit viel Liebe zum Detail präsentierten die Teilnehmenden die kulturelle Vielfalt und das Brauchtum der Siebenbürger Sachsen. Besonders erfreulich war die starke Beteiligung der Kinder und Jugendlichen, die gemeinsam mit den Erwachsenen ein lebendiges Bild gelebter Tradition vermittelten. Die kunstvoll bestickten Hemden, prächtigen Röcke, Schürzen und Kopfbedeckungen sorgten für bewundernde Blicke und unterstrichen die Bedeutung der Tracht als Ausdruck von Identität und Gemeinschaft.Im Anschluss an den Umzug traf sich die Kreisgruppe im Haus der Begegnung. Bei Kaffee und Kuchen bot sich Gelegenheit zu angeregten Gesprächen und zum gemütlichen Beisammensein. Viele nutzten die Zeit, um Erinnerungen auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen.Am Abend rundete ein gemeinsames Abendessen den gelungenen Tag ab. In herzlicher Atmosphäre ließ man das Erlebte Revue passieren und genoss das Zusammensein. Der Tag zeigte einmal mehr, wie wichtig Gemeinschaft, Zusammenhalt und die Pflege von Traditionen für die Kreisgruppe Leonberg sind. Der Pferdemarktumzug bleibt somit nicht nur ein festlicher Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Stadt, sondern auch ein wertvoller Moment des Miteinanders für alle Beteiligten der Kreisgruppe Leonberg.Wir freuen uns schon, euch bei unseremab 13.00 Uhr wiederzusehen. Agnetha Paulini

Schlagwörter: Leonberg, Pferdemarkt, Brauchtum

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