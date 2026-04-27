Drei Jahrzehnte auf der Bühne: Johann Depner sagt Danke und Adieu

Nach über drei Jahrzehnten voller Engagement für die siebenbürgisch‑sächsische Kultur und Bühne hat Johann Depner aus Geretsried bekanntgegeben, die Leitung der Theatergruppe der Kreisgruppe Bad Tölz – Wolfratshausen abzugeben.

Ein Leben für die Bühne – Johann Depner vor der Kulisse mit seiner Heimatkirche Hetzeldorf. Foto: Roland Widmann

Der 1987 aus Hetzeldorf nach Bayern ausgewanderte Depner übernahm 1996 die Theatergruppe und entwickelte sie nach dem Tod ihres Gründers Egon Machat zusammen mit den damaligen Schauspielern zu einem festen Bestandteil des kulturellen Lebens in Geretsried. Mehr als dreißig Jahre lang führte er die Gruppe mit Weitblick, Geduld und Hingabe. Unter seiner Leitung wurde die Bühne nicht nur Ort der Unterhaltung, sondern auch ein Platz, an dem Werte, Erinnerungen und Heimatgefühle lebendig blieben. Generationen von Laiendarstellerinnen und ‑darstellern fanden unter seiner Führung Sicherheit und Freude am gemeinsamen Spiel. Unter Depners Regie wurden zahlreiche Mundartstücke aufgeführt. Mit seiner Leidenschaft für die Muttersprache, das Brauchtum und die typisch sächsische Lebensart verhalf er der Gruppe zu einem festen Platz bei Heimatfesten, bunten Abenden sowie Auftritten in Siebenbürgen. Zu den besonderen Höhepunkten seiner Arbeit zählen Auftritte bei den Festivitäten der Kulturhauptstadt Hermannstadt sowie Gastspiele in Mediasch, Sächsisch-Regen und Zeiden.Sei es bei den Reisen, bei der Koordination von Proben oder bei der Gestaltung von Feiern, Johann Depner war stets der „geistige Vater“ und derjenige, der mit Freude im Hintergrund wirkte, damit die Bühne im Rampenlicht glänzen konnte. Besonders spürbar war seine Liebe zur siebenbürgischen Handarbeit. Kulissen und Bühnenbilder waren detailreich gestaltet und trugen den Charme Siebenbürgens in den Saal. Seine Fachkenntnis über Trachten, Bräuche und den dörflichen Alltag prägte die Authentizität jeder Aufführung und versetzte die Zuschauerinnen und Zuschauer in die alte Heimat zurück.Auch das Pflegen und Aufbewahren der Kulissen war meist eine zusätzliche Aufgabe, die Johann Depner gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Katharina Thiess übernahm. Die Theatergruppe bedankt sich ausdrücklich für diese stille, aber unverzichtbare Arbeit und für die zuverlässige Unterstützung, die ihm in all den Jahren den Rücken stärkte, im wörtlichen wie im übertragenen Sinn.Am 14. März, nach der Aufführung des Stückes „Droa Fronjderkniëcht“ beim Theaternachmittag der Kreisgruppe Bad Tölz – Wolfratshausen in der Ratsstuben Geretsried, verabschiedete sich Johann Depner offiziell aus der Leitung.Der Nachmittag war musikalisch umrahmt von den „Isartaler Adjuvanten“, deren schwungvolle Klänge die Veranstaltung auf ein stimmungsvolles Niveau hoben und das Publikum bestens „vorgewärmt“ haben. Dafür ein herzliches Dankeschön von allen Schauspielern an dieser Stelle. Trotz schlechten Wetters war der Saal gut gefüllt, ein Zeichen der Treue und Solidarität, mit dem viele Gäste ihre Wertschätzung für Johann Depner und die Theatergruppe sowie für die wunderbaren Adjuvanten ausdrückten. Für die Schauspieler war dieses aufmerksame, geduldige und wertschätzende Publikum die höchste Belohnung. Wir danken euch von Herzen.Die Spieler gaben ihr Bestes, waren aber auch nervös, machten Fehler, übertrieben vielleicht eine Mimik oder verloren einmal kurz den Faden und genau in diesen Momenten ist so ein wohlwollendes Publikum das beste Antistressmittel. Es schafft jene Atmosphäre, in der Theater nicht nur gezeigt, sondern auch gelebt wird, als Brücke zwischen Heimat, Erinnerung und Gemeinschaft.Nach der Aufführung in Geretsried war die Theatergruppe am 21. März noch einmal zu Gast bei einem wunderbar gelungenen bunten Nachmittag in Rosenheim. Und am 21. April wartet mit dem Auftritt in Waldkraiburg vielleicht kein Schlussvorhang, sondern ein goldener Applaus für alles, was war, und alles, was noch kommt.Mit der Verabschiedung Johann Depners als Theatergruppenleiter schließt sich ein Kapitel einer kulturellen Erfolgsgeschichte in Geretsried, und gleichzeitig wird der Weg frei für neue Verantwortliche, die an seine Arbeit anknüpfen und die Tradition der siebenbürgisch‑sächsischen Theaterkultur weiterleben.Lieber Hans, wir danken dir von Herzen für deine Zeit, deine Nerven, dein Verständnis, für deinen feinen Humor, deine Herzlichkeit und deine unermüdliche Hingabe hinter den Kulissen. Der Vorhang mag sich senken, doch die Wirkung bleibt, hell und warm, wie das Licht nach dem letzten Applaus. Adieu!

Roland Widmann