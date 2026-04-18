1 • Bir.Kle. schrieb am 18.04.2026, 23:46 Uhr (um 23:56 Uhr geändert):

Der erste Satz des zweiten Absatzes (Einleitung in kursiv nicht mitgezählt) ist völlig unglücklich und unübersichtlich gestaltet. Hier noch einmal der Satz, wie er in dem Text steht:

"Am Föderationsgespräch beteiligten sich die Vorsitzenden aller Mitgliedsverbände aus Siebenbürgen, Radu Nebert, Österreich, Manfred Schuller, USA, Denise Crawford, Deutschland, Rainer Lehni, und aus Kanada erstmals die neugewählte Bundesvorsitzende Rebecca Horeth."



Was fällt auf? Bei der Aufzählung werden nacheinander abwechselnd die Namen der Verbände und ihrer jeweiligen Vorsitzenden genannt, stets durch Kommas/Kommata voneinander getrennt. Warum eigentlich nur Kommas? Es gibt weitere Zeichen, deren zusätzliche Verwendung weitaus mehr Übersicht schaffen würde - beispielsweise die Klammer.

Noch etwas: Wenn man schreibt "...die Vorsitzenden aller Mitgliedsverbände...", sollte man gefälligst die Vorsitzenden auch VOR ihrem jeweilgen Verband nennen und NICHT umgekehrt!



So sieht der Satz aus, wenn man ihn erstens mittels Kommas UND Klammern strukturiert und zweitens bei der Aufzählung genau jenes Muster konsequent einhält, welches man vorweg bereits vorgegeben hat:

"Am Föderationsgespräch beteiligten sich die Vorsitzenden aller Mitgliedsverbände: Radu Nebert (Siebenbürgen), Manfred Schuller (Österreich), Denise Crawford (USA), Rainer Lehni (Deutschland) sowie Rebecca Horeth (Kanada), die erstmalig neugewählte Bundesvorsitzende."



Das ist um ein Vielfaches übersichtlicher, als wenn man alles einfach nur mit Kommas aneinanderreiht.