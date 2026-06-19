



19. Juni 2026

Wenn die Jugend die Tradition feiert: Wiehl-Bielstein beim Heimattag

Bei absolutem Kaiserwetter und strahlendem Sonnenschein wurde Dinkelsbühl, die schönste Altstadt Deutschlands (laut Focus), für drei Tage zum begehrtesten Treffpunkt der Siebenbürger Sachsen. Mittendrin: die Kreisgruppe Wiehl-Bielstein, die mit bester Laune und einer starken Truppe angereist war. In diesem Jahr gab es eine große Besonderheit, denn noch nie waren so viele Jugendliche bei den teilnehmenden Gruppen dabei und auch die Gesamtanzahl aller Trachtenträger sowie die Besucherzahlen erreichten wieder Höchstwerte. Das spürte man an jeder Ecke der Stadt – die Atmosphäre war einfach fantastisch!

Die Jugendtanzgruppe Wiehl-Bielstein erfreute das Publikum mit ihrem Auftritt beim Heimattag in Dinkelsbühl. Foto: Gudrun Binder Der große Umzug durch die historische Altstadt am Sonntag war auch diesmal ein Highlight für die Kreisgruppe. Von den Kindern bis zu den Senioren – die Wiehl-Bielsteiner gaben in ihren wunderschönen Trachten ein großartiges Bild ab. Unter dem wolkenlosen blauen Himmel kamen die feinen Stickereien und die bunten Bänder so richtig zur Geltung. Es war ein beeindruckender generationenübergreifender Aufmarsch, der von den zahlreichen Zuschauern am Straßenrand mit begeistertem Applaus belohnt wurde.



Auch beim offiziellen Tanzprogramm vor der Schranne sowie am Schweinemarkt zeigte die Kreisgruppe, wie viel Leben in ihrer Vereinsarbeit steckt. Ein besonderer Höhepunkt war hierbei der Auftritt der Jugendtanzgruppe, die mit ihrem schwungvollen, präzise einstudierten Tanz „Rheinländer Ensemble“ jede Menge Dynamik auf die Tanzfläche brachte. Man hat den Jugendlichen den Spaß an der Tradition und der Gemeinschaft in jeder Sekunde angesehen, was die Zuschauer sofort ansteckte und zum Mitklatschen animierte. Trachtenträger der Kreisgruppe Wiehl-Bielstein in Dinkelsbühl. Foto: Gudrun Binder Nach dem offiziellen Kulturprogramm ging die Party weiter: Abends zog es die Gruppe ins prall gefüllte Festzelt. Dort wurde gemeinsam mit alten und neuen Freunden aus anderen Kreisgruppen ausgelassen gefeiert, gelacht und bis tief in die Nacht getanzt. Perfektes Sommerwetter, super Stimmung und ein toller Zusammenhalt zwischen Jung und Alt: Die Kreisgruppe Wiehl-Bielstein hat unsere Gemeinschaft in Dinkelsbühl spitzenmäßig vertreten. Ein dickes Dankeschön geht an alle aktiven Trachtenträger und alle Unterstützer, die dieses Wochenende zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht haben. Der große Umzug durch die historische Altstadt am Sonntag war auch diesmal ein Highlight für die Kreisgruppe. Von den Kindern bis zu den Senioren – die Wiehl-Bielsteiner gaben in ihren wunderschönen Trachten ein großartiges Bild ab. Unter dem wolkenlosen blauen Himmel kamen die feinen Stickereien und die bunten Bänder so richtig zur Geltung. Es war ein beeindruckender generationenübergreifender Aufmarsch, der von den zahlreichen Zuschauern am Straßenrand mit begeistertem Applaus belohnt wurde.Auch beim offiziellen Tanzprogramm vor der Schranne sowie am Schweinemarkt zeigte die Kreisgruppe, wie viel Leben in ihrer Vereinsarbeit steckt. Ein besonderer Höhepunkt war hierbei der Auftritt der Jugendtanzgruppe, die mit ihrem schwungvollen, präzise einstudierten Tanz „Rheinländer Ensemble“ jede Menge Dynamik auf die Tanzfläche brachte. Man hat den Jugendlichen den Spaß an der Tradition und der Gemeinschaft in jeder Sekunde angesehen, was die Zuschauer sofort ansteckte und zum Mitklatschen animierte.Nach dem offiziellen Kulturprogramm ging die Party weiter: Abends zog es die Gruppe ins prall gefüllte Festzelt. Dort wurde gemeinsam mit alten und neuen Freunden aus anderen Kreisgruppen ausgelassen gefeiert, gelacht und bis tief in die Nacht getanzt. Perfektes Sommerwetter, super Stimmung und ein toller Zusammenhalt zwischen Jung und Alt: Die Kreisgruppe Wiehl-Bielstein hat unsere Gemeinschaft in Dinkelsbühl spitzenmäßig vertreten. Ein dickes Dankeschön geht an alle aktiven Trachtenträger und alle Unterstützer, die dieses Wochenende zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht haben. Gudrun Binder

Schlagwörter: Heimattag 2026, Teilnahme, Jugend

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