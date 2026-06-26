26. Juni 2026
Film „Daheim“ in Berlin
Den Dokumentarfilm „Daheim“ von Bianca Zylla, gerade erst beim Heimattag in Dinkelsbühl gelaufen (siehe Bianca Zylla drehte Dokumentation über ihre Familienherkunft), zeigt das Bundesplatz-Kino, Bundesplatz 14, 10715 Berlin, am Samstag, 27. Juni, um 15.30 Uhr.
Der Eintritt kostet acht Euro, Karten können vorab beim Kino reserviert und 20 Minuten vor Vorstellungsbeginn abgeholt werden. Eine Einführung von Alfred Schadt, ehemaliger Chefredakteur der Neuen Kronstädter Zeitung, geht dem Film voran; im Anschluss findet ein Publikumsgespräch mit Schadt, Bianca Zylla und ihrer Mutter Bärbel, einer gebürtigen Wolkendorferin/Burzenland, statt, das von Ingeborg Szöllösi, Südosteuropa-Referentin im Deutschen Kulturforum östliches Europa, moderiert wird.
Schlagwörter: Film, Berlin, Zylla, Heimattag, Dokumentarfilm
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