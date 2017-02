9. Februar 2017 Druckansicht | Empfehlen

Festsaal "Johannes Honterus" auf Schloss Horneck

In der Vorstandssitzung des Schlossvereins (Siebenbürgisches Kulturzentrum „Schloss Horneck“ e.V.) am 14. Januar 2017 wurde unter anderem beschlossen, den Festsaal nach Johannes Honterus zu benennen. Damit wird im Reformationsjahr eines siebenbürgischen Humanisten und Reformators von europäischem Rang gedacht und auch an die Leistungen des nach ihm benannten Hilfsvereins ­erinnert, der seit 1960 im „Heimathaus Siebenbürgen“ dem Museum und der Bibliothek eine Heimstätte geboten hat, wo sich diese Kultureinrichtungen entfalten konnten.

Weitere Räume sollen nach Spendern benannt werden, die mehr als 50000 Euro gespendet haben oder spenden werden. Außerdem wurden die Nutzungspläne des Schlosses besprochen, der Haushaltsabschluss 2016 sowie die Finanzplanung 2017 genehmigt und Fragen des Um- und Ausbaus von Schloss Horneck diskutiert, die sich im Zusammenhang mit der großzügigen Förderung durch den Deutschen Bundestag und Kulturstaatsministerin Monika Grütters ergeben haben. Wichtige vorrestauratorische Untersuchungen müssen im Vorfeld der Förderung durchgeführt werden. Auch dafür brauchen wir Ihre Unterstützung!



Wenn Sie durch Spenden dazu beitragen wollen, dass die Um- und Ausgestaltung von Schloss Horneck gelingt, bitten wir Sie, 10, 50, 100, 1000 oder auch 10000 Euro und mehr auf das unten angeführte Konto des Vereins Siebenbürgisches Kulturzentrum „Schloss Horneck“ zu überweisen. Geben Sie auf dem Überweisungsschein unter „Verwendungszweck“ Ihre Anschrift an, damit wir Ihnen Spendenbescheinigungen zusenden können. Wenn Sie nicht mit einer Veröffentlichung Ihres Namens und der Höhe der Spende einverstanden sind, notieren Sie das bitte auch oder schicken uns einen Brief oder eine Mail. Blick in den Festsaal „Johannes Honterus“. Foto: Anneliese Vater



Bankverbindung:

Kontoinhaber: Siebenbürgisches Kulturzentrum „Schloss Horneck“

VR Bank Dinkelsbühl eG

IBAN: DE21 7659 1000 0000 0313 13

BIC: GENODEF1DKV



Adresse: Siebenbürgisches Kulturzentrum „Schloss Horneck“, 74831 Gundelsheim

Das Büro ist montags, 13.30-17.30 Uhr, und dienstags bis freitags, 10.00-14.00 Uhr, geöffnet



Vorsitzender:

Dr. Konrad Gündisch

Telefon: (0171) 3733887

E-Mail: konradguen [ät] gmx.de



Verwaltungskraft:

Martina Handel

Telefon: (06269) 4275619

Fax: (06269) 4272836

